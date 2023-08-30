Как выглядит киевский супермаркет, на который упали обломки ракеты: видео

Супермаркет, на который упали обломки ракеты в Киеве. Фото: скриншот из видео

Сегодня ночью, 30 августа, российские оккупанты совершили очередную массированную атаку по Украине. В результате падения обломков в Киеве поврежден супермаркет. В сети показали последствия.

Видео распространилось в Telegram-каналах.

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Поврежденный супермаркет в Киеве

На видео можно увидеть сожженную и обвалившуюся крышу столичного "Ашана". На полу видно много воды. Мужчина, который снимал видео, отметил, что в супермаркете очень неприятный запах.

Напомним, ночью 30 августа Россия прибегла к массированной, комбинированной атаке Украины с помощью БпЛА и ракет. Силы ПВО ликвидировали более 20 вражеских целей, однако в результате падения обломков в Киеве возникли пожары, а также есть погибшие и травмированные.

Также мы писали, что из-за ночной атаки РФ в Киеве обломки ракеты упали на крышу торгового центра "Ашан". В результате пострадало много товара. Работники говорят, что работали в ночную смену. Из-за падения обломков на крышу система сразу запустила пожарную сигнализацию, поэтому помещение залило водой.

Добавим, в сети появилось видео момента попадания по супермаркету.