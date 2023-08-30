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Який вигляд має київський супермаркет, на який упали уламки ракети: відео

30 серпня 2023 20:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Який вигляд має київський супермаркет, на який упали уламки ракети: відео
Супермаркет, на який впали уламки ракети в Києві. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні вночі, 30 серпня, російські окупанти здійснили чергову масовану атаку по Україні. Внаслідок падіння уламків у Києві пошкоджено супермаркет. У мережі показали наслідки.

Відео поширилося у Telegram-каналах.

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Пошкоджений супермаркет у Києві

На відео можна побачити спалений та обвалений дах столичного "Ашану". На підлозі видно багато води. Чоловік, який знімав відео, зазначив, що в супермаркеті дуже неприємний запах.

Нагадаємо, вночі 30 серпня Росія вдалася до масованої, комбінованої атаки України за допомогою БпЛА та ракет. Сили ППО ліквідували понад 20 ворожих цілей, однак внаслідок падіння уламків у Києві виникли пожежі, а також є загиблі та травмовані.

Також ми писали, що через нічну атаку РФ у Києві уламки ракети впали на дах торгового центру "Ашан". Внаслідок цього постраждало багато товару. Працівники кажуть, що працювали у нічну зміну. Через падіння уламків на дах система одразу запустила пожежну сигналізацію, тому приміщення залило водою.  

Додамо, у мережі з'явилося відео моменту влучання по супермаркету.

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