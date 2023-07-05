Как Гуменюк смог пронести взрывчатку в суд: что говорят правоохранители

Правоохранители возле Шевченковского суда Киева после взрыва. Фото: Стас Юрченко, Ґрати

Правоохранители пока не знают, как подсудимый Игорь Гуменюк смог пронести в помещение суда взрывчатку. Ответы на этот вопрос должно дать следствие.

Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко во время брифинга на месте происшествия.

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Как взрывчатка оказалась в суде

"Мы не понимаем, где находились взрывные устройства — в зале или в туалете, или в комнате, где он забаррикадировался. Возможно, он каким-то образом пронес их с собой. Ответы предоставит следствие", — сказал Клименко.

Работники КОРД пытались деблокировать правонарушителя, но он не пошел на контакт и бросил в них взрывчатку. Двое сотрудников ранены, их жизни пока ничего не угрожает.

Исполняющий обязанности службы судебной охраны Виктор Мороз рассказал журналистам, что работники судебной охраны "выполняли свои задачи по назначению". Они должны были проверить, нет ли у подсудимого запрещенных предметов. В то же время он пояснил, что в конвойном помещении, где и забаррикадировался Гуменюк, есть отдельный вход, и сотрудники судебной охраны не имеют права проверять в конвойных помещениях.

"На объекте были сотрудники службы судоохраны. Три сотрудника. Также прибыли для выполнения своих обязанностей до 10 сотрудников", — заявил Мороз.

Что известно о взрыве в Киеве

Напомним, 5 июля в Киеве прогремел взрыв в помещении суда. Это произошло в Шевченковском районе столицы. На инцидент сразу отреагировали министр внутренних дел Игорь Клименко и администрация столицы. Сообщалось, что доставленный на судебное заседание мужчина взорвал неизвестное устройство. На место происшествия сразу приехали все необходимые спасательные службы.

После этого адвокат мужчины, устроившего взрыв в столичном суде, прокомментировал произошедшее. По его словам, он узнал об инциденте тогда, когда заседание уже завершилось.

Позже появилась информация о пострадавших в результате взрыва.

Добавим, что на место происшествия сразу приехали все необходимые службы, оцепившие здание суда. В сети обнародовали фото и видео.

Напомним, вечером, 5 июля, в Шевченковском суде Киева прогремел еще один взрыв. Мужчина, взорвавший в помещении взрывчатку, погиб на месте.