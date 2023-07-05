Як Гуменюк зміг пронести вибухівку в суд: що кажуть правоохоронці

Правоохоронці біля Шевченківського суду Києва після вибуху. Фото: Стас Юрченко, Ґрати

Правоохоронці наразі не знають, яким чином підсудний Ігор Гуменюк зміг пронести у приміщення суду вибухівку. Відповіді на це питання має надати слідство.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час брифінгу на місці події.

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"Ми не розуміємо, де знаходилися вибухові пристрої — чи в залі, чи в туалеті, чи в кімнаті, де він забарикадувався. Можливо, він якимось чином проніс їх із собою. Відповіді надасть слідство", — сказав Клименко.

Працівники КОРДу намагалися деблокувати правопорушника, але він не пішов на контакт та кинув у них вибухівку. Двох співробітників поранено, їхньому життю наразі нічого не загрожує.

Виконувач обов'язків служби судової охорони Віктор Мороз розповів журналістам, що працівники судової охорони "виконували свої завдання за призначенням". Вони мали перевірити, чи не має підсудний заборонених предметів. Водночас він пояснив, що до конвойного приміщення, де і забарикадувався Гуменюк, є окремий вхід, і співробітники судової охорони не мають права проводити перевірку у конвойних приміщеннях.

"На об'єкті були співробітники служби судоохорони. Три співробітники. Також прибули для виконання своїх обов'язків до 10 співробітників", — заявив Мороз.

Що відомо про вибух у Києві

Відтак, 5 липня у Києві прогримів вибух у приміщенні суду. Це сталося у Шевченківському районі столиці. На інцидент відразу відреагував міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та адміністрація столиці. Повідомлялося, що чоловік, якого доставили на судове засідання, підірвав невідомий пристрій. На місце події відразу приїхали всі необхідні рятувальні служби.

Після цього адвокат чоловіка, який влаштував вибух у столичному суді, прокоментував подію. За його словами, він дізнався про інцидент тоді, коли засідання вже завершилося.

Пізніше з'явилася інформація про постраждалих внаслідок вибуху.

Додамо, що на місце події відразу приїхали всі необхідні служби, які оточили будівлю суду. У мережі оприлюднили фото та відео.

Нагадаємо, увечері 5 липня у Шевченківському суді Києва пролунав ще один вибух. Чоловік, який підірвав у приміщенні вибухівку, загинув на місці.