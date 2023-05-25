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Ядерное оружие в Беларуси: Москва и Минск подписали соглашение

25 мая 2023 10:26
- Елена Черкасец
Елена Черкасец
редактор
Ядерное оружие в Беларуси: Москва и Минск подписали соглашение
Министры обороны РФ и Беларуси Сергей Шойгу и Виктор Хренин. Фото: Минобороны Беларуси
- Елена Черкасец
Елена Черкасец
редактор

Министр обороны России Сергей Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин подписали документ о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси.

Об этом сообщает Reuters .

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Также российские СМИ сообщили, что министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад ведет "необъявленную войну" против России и Белоруссии.

Россия и Беларусь, являющиеся близкими союзниками в войне против Украины, в начале этого года договорились разместить часть тактического ядерного арсенала Москвы в Беларуси.

Напомним, Александр Лукашенко прилетел в Москву на заседание Евразийского экономического форума. Белорусский диктатор намерен провести ряд двусторонних встреч с другими лидерами ЕАЭС.

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