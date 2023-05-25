Ядерное оружие в Беларуси: Москва и Минск подписали соглашение
Министр обороны России Сергей Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин подписали документ о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси.
Об этом сообщает Reuters .
Также российские СМИ сообщили, что министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад ведет "необъявленную войну" против России и Белоруссии.
Россия и Беларусь, являющиеся близкими союзниками в войне против Украины, в начале этого года договорились разместить часть тактического ядерного арсенала Москвы в Беларуси.
Напомним, Александр Лукашенко прилетел в Москву на заседание Евразийского экономического форума. Белорусский диктатор намерен провести ряд двусторонних встреч с другими лидерами ЕАЭС.