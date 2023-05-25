Ядерна зброя в Білорусі: Москва та Мінськ підписали угоду
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу та його білоруський колега Віктор Хрені підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі.
Про це повідомляє Reuters.
Також російські ЗМІ повідомили, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Захід веде "неоголошену війну" проти Росії та Білорусі.
Росія та Білорусь, які є близькими союзниками у війні проти України, на початку цього року домовилися розмістити частину тактичного ядерного арсеналу Москви в Білорусі.
Нагадаємо, Олександр Лукашенко прилетів до Москви на засідання Євразійського економічного форуму. Білоруський диктатор планує провести низку двосторонніх зустрічей із іншими лідерами ЄАЕС.