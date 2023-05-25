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Ядерна зброя в Білорусі: Москва та Мінськ підписали угоду

25 травня 2023 10:26
- Олена Черкасець
Ядерна зброя в Білорусі: Москва та Мінськ підписали угоду
Міністри оборони РФ та Білорусі Сергій Шойгу й Віктор Хренін. Фото: Міноборони Білорусі
- Олена Черкасець

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу та його білоруський колега Віктор Хрені підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі.

Про це повідомляє Reuters.

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Також російські ЗМІ повідомили, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Захід веде "неоголошену війну" проти Росії та Білорусі.

Росія та Білорусь, які є близькими союзниками у війні проти України, на початку цього року домовилися розмістити частину тактичного ядерного арсеналу Москви в Білорусі.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко прилетів до Москви на засідання Євразійського економічного форуму. Білоруський диктатор планує провести низку двосторонніх зустрічей із іншими лідерами ЄАЕС.

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