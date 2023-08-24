ГУР показало, как выполняло боевую задачу в Крыму

Крымский мост. Фото: REUTERS/Stringer TPX IMAGES OF THE DAY

Сегодня, 24 августа, подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины произвели высадку в Крыму. В сети показали, как они выполняли боевую задачу.

Видео распространилось в Telegram-каналах.

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Высадка в Крыму

На видео можно увидеть работу украинских разведчиков во временно оккупированном Крыму. Они плыли в Черном море.

Детали от ГУР

В оккупированном Крыму прошла спецоперация ГУР МО Украины при поддержке ВМСУ.

"Ночью 24 августа состоялась операция ГУР МО Украины при поддержке ВМСУ во временно оккупированном Крыму. Спецподразделения на плавсредствах высадились на берег в районе населенных пунктов Еленовка и Маяк", — говорится в сообщении.

В ГУР рассказали, что во время выполнения задания украинские защитники вступили в боестолкновение с подразделениями российских оккупантов. Вследствие этого враг понес потери среди личного состава. Была уничтожена также российская техника.

К тому же на полуострове снова появился флаг Украины.

"Все цели и задачи выполнены. По завершении спецоперации украинские защитники без потерь покинули место событий", — говорится в сообщении.

Напомним, подразделения ГУР МО совершили высадку в Крыму в рамках проведения спецоперации на мысе Тарханкут. Бой происходил с привлечением авиации и плавсредств.

Также мы писали, что Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть четкое видение того, как в Крыму будет восстановлена нормальная и демократическая жизнь, после того как мы демонтируем тиранию РФ на полуострове.

Добавим, начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что в Крыму многие ждут его деоккупацию. Однако есть и те, кто этого боится.