Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Происшествия arrow ГУР показало, как выполняло боевую задачу в Крыму arrow

ГУР показало, как выполняло боевую задачу в Крыму

24 августа 2023 13:10
обновлено: 13:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
ГУР показало, как выполняло боевую задачу в Крыму
Крымский мост. Фото: REUTERS/Stringer TPX IMAGES OF THE DAY
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 24 августа, подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины произвели высадку в Крыму. В сети показали, как они выполняли боевую задачу.

Видео распространилось в Telegram-каналах.

Читайте также:

Высадка в Крыму

На видео можно увидеть работу украинских разведчиков во временно оккупированном Крыму. Они плыли в Черном море.

Детали от ГУР

В оккупированном Крыму прошла спецоперация ГУР МО Украины при поддержке ВМСУ.

"Ночью 24 августа состоялась операция ГУР МО Украины при поддержке ВМСУ во временно оккупированном Крыму. Спецподразделения на плавсредствах высадились на берег в районе населенных пунктов Еленовка и Маяк", — говорится в сообщении.

В ГУР рассказали, что во время выполнения задания украинские защитники вступили в боестолкновение с подразделениями российских оккупантов. Вследствие этого враг понес потери среди личного состава. Была уничтожена также российская техника.

К тому же на полуострове снова появился флаг Украины.

"Все цели и задачи выполнены. По завершении спецоперации украинские защитники без потерь покинули место событий", — говорится в сообщении.

Напомним, подразделения ГУР МО совершили высадку в Крыму в рамках проведения спецоперации на мысе Тарханкут. Бой происходил с привлечением авиации и плавсредств.

Также мы писали, что Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть четкое видение того, как в Крыму будет восстановлена нормальная и демократическая жизнь, после того как мы демонтируем тиранию РФ на полуострове.

Добавим, начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что в Крыму многие ждут его деоккупацию. Однако есть и те, кто этого боится.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Как менялся Майдан Незалежности: фотофакты

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз