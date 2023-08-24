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ГУР показало, як виконувало бойову задачу в Криму

24 серпня 2023 13:10
оновлено: 13:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ГУР показало, як виконувало бойову задачу в Криму
Кримський міст. Фото: REUTERS/Stringer TPX IMAGES OF THE DAY
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 24 серпня, підрозділи Головного управління розвідки Міноборони України здійснили висадку в Криму. У мережі показали, як вони виконували бойову задачу.

Відео поширилося у Telegram-каналах.

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Висадка в Криму

На відео можна побачити роботу українських розвідників в тимчасово окупованому Криму. Вони пливли у Чорному морі.

Деталі від ГУР

В окупованому Криму пройшла спецоперація ГУР МО України за підтримки ВМСУ.

"Вночі 24 серпня відбулася операція ГУР МО України за підтримки ВМСУ в тимчасово окупованому Криму. Спецпідрозділи на плавзасобах висадились на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк", — йдеться у повідомленні.

У ГУР розповіли, що під час виконання завдання українські оборонці вступили в боєзіткнення з підрозділами російських окупантів. Внаслідок цього ворог зазнав втрат серед особового складу. Було знищено також російську техніку.

До того ж на півострові знову замайорів прапор України.

"Всі цілі та задачі виконано. По завершенні спецоперації українські оборонці без втрат залишили місце подій", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, підрозділи ГУР МО здійснили висадку в Криму в рамках проведення спецоперації на мисі Тарханкут. Бій відбувався з залученням авіації і плавзасобів.

Також ми писали, що Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має чітку візію того, як у Криму буде відновлено нормальне та демократичне життя, після того як ми демонтуємо тиранію РФ на півострові.

Додамо, начальник ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що у Криму багато людей чекають на його деокупацію. Проте є і ті, хто боїться цього. 

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