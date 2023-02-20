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Готовят фейки для ток-шоу Соловьева: СБУ сообщила о подозрении прокремлевским блогерам

20 февраля 2023 17:24
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь
Готовят фейки для ток-шоу Соловьева: СБУ сообщила о подозрении прокремлевским блоггерам
Злоумышленники использовали собственные интернет-ресурсы, которые тесто связаны со спецслужбами рф
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь

СБУ собрала доказательную базу на троих вражеских пропагандистов. Они занимались информационно-подрывной деятельностью против Украины.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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Злоумышленники распространяли ложную информацию о внутриполитической ситуации в Украине. К тому же они дискредитировали Силы обороны.

Для распространения контента злоумышленники использовали собственные интернет-ресурсы, которые тесто связаны со спецслужбами рф и подконтрольными им ботофермами.

По результатам следственно-оперативных действий, в Киеве сообщили о подозрении блогеру, который распространял фейки о материально-техническому обеспечению подразделений ВСУ. Он использовал подконтрольное ему издание "UPN".

СБУ установила, что сюжеты столичного блогера использовали российские спецслужбы и кремлевские пропагандисты. К тому же злоумышленник причастен к попытке организации заказных акций "протеста" в Киеве, направленных на расшатывание внутренней обстановки.

Блогеру сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • Ст. 435-1 (оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угроза военнослужащему);
  • ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

СБУ обнаружила еще одного пособника рф. Им оказался блогер из временно оккупированного Крыма, который ведет несколько Ютуб-каналов.

Он публично оправдывает агрессию рф и захват полуострова. Блогер является одним из частых гостей прямых телеэфиров кремлевских пропагандистов.

Ему сообщено о подозрении по ст. 111-1 и 436-2 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Служба безопасности Украины объявила подозрение десяти судьям Конституционного суда российской федерации. Их обвинили в узаконении аннексии украинских регионов в 2022 году.

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