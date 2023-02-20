Готують фейки для ток-шоу Соловйова: СБУ повідомила про підозру прокремлівським блогерам

Зловмисники використовували власні інтернет-ресурси, які тісто пов'язані зі спецслужбами рф

СБУ зібрала доказову базу на трьох ворожих пропагандистів. Вони займалися інформаційно-підривною діяльністю проти України.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

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Зловмисники поширювали неправдиву інформацію про внутрішньополітичну ситуацію в Україні. До того ж вони дискредитували Сили оборони.

Для розповсюдження контенту зловмисники використовували власні інтернет-ресурси, які тісто пов'язані зі спецслужбами рф та підконтрольними їм ботофермами.

За результатами слідчо-оперативних дій, у Києві повідомили про підозру блогеру, який поширював фейки щодо матеріально-технічного забезпечення підрозділів ЗСУ. Він використовував підконтрольне йому видання "UPN".

СБУ встановила, що сюжети столичного блогера використовували російські спецслужби та кремлівські пропагандисти. До того ж зловмисник причетний до спроби організації замовних акцій "протесту" у Києві, які були спрямовані на розхитування внутрішньої обстановки.

Блогеру повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

Ст. 435-1 (образа честі і гідності військовослужбовця, погроза військовослужбовцю);

ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

СБУ виявила ще одного поплічника рф. Ним виявився блогер з тимчасово окупованого Криму, який веде кілька Ютуб-каналів.

Він публічно виправдовує агресію рф та захоплення півострова. Блогер є одним з частих гостей прямих телеефірів кремлівських пропагандистів.

Йому повідомлено про підозру за ст. 111-1 та 436-2 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Служба безпеки України оголосила підозру десяти суддям Конституційного суду російської федерацїі. Їх звинуватили в узаконенні анексії українських регіонів 2022 року.