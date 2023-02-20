Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow Готують фейки для ток-шоу Соловйова: СБУ повідомила про підозру прокремлівським блогерам arrow

Готують фейки для ток-шоу Соловйова: СБУ повідомила про підозру прокремлівським блогерам

20 лютого 2023 17:24
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Готують фейки для ток-шоу Соловйова: СБУ повідомила про підозру прокремлівським блогерам
Зловмисники використовували власні інтернет-ресурси, які тісто пов'язані зі спецслужбами рф
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

СБУ зібрала доказову базу на трьох ворожих пропагандистів. Вони займалися інформаційно-підривною діяльністю проти України.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Читайте також:

Деталі

Зловмисники поширювали неправдиву інформацію про внутрішньополітичну ситуацію в Україні. До того ж вони дискредитували Сили оборони.

Для розповсюдження контенту зловмисники використовували власні інтернет-ресурси, які тісто пов'язані зі спецслужбами рф та підконтрольними їм ботофермами.

За результатами слідчо-оперативних дій, у Києві повідомили про підозру блогеру, який поширював фейки щодо матеріально-технічного забезпечення підрозділів ЗСУ. Він використовував підконтрольне йому видання "UPN".

СБУ встановила, що сюжети столичного блогера використовували російські спецслужби та кремлівські пропагандисти. До того ж зловмисник причетний до спроби організації замовних акцій "протесту" у Києві, які були спрямовані на розхитування внутрішньої обстановки.

Блогеру повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • Ст. 435-1 (образа честі і гідності військовослужбовця, погроза військовослужбовцю);
  • ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

СБУ виявила ще одного поплічника рф. Ним виявився блогер з тимчасово окупованого Криму, який веде кілька Ютуб-каналів.

Він публічно виправдовує агресію рф та захоплення півострова. Блогер є одним з частих гостей прямих телеефірів кремлівських пропагандистів. 

Йому повідомлено про підозру за ст. 111-1 та 436-2 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Служба безпеки України оголосила підозру десяти суддям Конституційного суду російської федерацїі. Їх звинуватили в узаконенні анексії українських регіонів 2022 року.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

19:18 Масниця 2023: як швидко спекти млинці на всю сім'ю

19:10 Резніков розповів, які танки отримають в своє розпорядження українські військові

19:05 Набір у Гвардію наступу та мобілізація: є суттєва різниця

19:01 Зінченко та Сака увійшли до "Команди тижня" АПЛ за версією BBC: хто склав їм компанію

19:00 Одеса передала військовим медикам машини швидкої допомоги

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:53 Швейцарія обрала представника на "Євробачення-2023", але прем'єра пісні відбудеться пізніше

18:53 Веніславський прокоментував візит Байдена та новий пакет військової допомоги від США: відео

18:53 Китай просить США "не читати їм лекції" через постачання зброї до рф

18:46 Без жартів: російський державний цирк замовив собі каски та бронежилети на 2,3 млн рублів

Новина з відео

18:40 Grain From Ukraine: пʼяте судно з українським зерном вийшло в напрямку Африки

Новина з відео

18:40 Grain From Ukraine: пʼяте судно з українським зерном вийшло в напрямку Африки

Новина з відео

17:09 Девід і Вікторія Бекхем зворушливо привітали молодшого сина з 18-річчям

Новина з відео

15:59 Чарльз III зустрівся з українськими військовими, які проходять навчання у Великій Британії

Новина з відео

14:03 "Відчуваємо підтримку": Зеленський поділився кадрами прибуття Байдена до Києва

Новина з відео

13:37 Безпечне море: у бійців ВМС пройшли навчання на протимінному кораблі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

13:03 Вєрка Сердючка запалила в Іспанії на сцені з одіозним російським актором Олексієм Паніним

Термінова новина

12:21 Президент США Джо Байден прибув до Києва

Термінова новина

12:05 У Києві на Михайлівській площі помітили Джо Байдена

Новина з відео

10:37 ​​​​​​​Росіяни зосередили на Луганщині велику кількість військ, можливо, під якусь дату, — Гайдай

Новина з відео

10:09 Невже Байден? Центр Києва перекрили, на дорогах помітили кортеж дипломатії США

Рік великої війни

18:20 За покликом душі та з Божого благословення: Андрій Цимко — шлях від іконописця до військового

17:00 "Байден несправжній, тривога фальшива!": як реагували в росії на візит президента США до Києва

12:42 АТБ та київське морозиво: соцмережі вибухнули мемами на честь приїзду Байдена в Україну

Рік великої війни

10:00 "Кожен може врятувати чиєсь життя": Харківському центру крові потрібно більше донорів

18:00 Що таке "критичне ігнорування", і як воно допомагає чистити інформаційний простір

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

12:00 Як створити готельно-туристичний бізнес під час пандемії Covid і розвинути його під час війни: досвід Poderey Villas

Ексклюзив

08:00 Трофейна зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. БМП

Оновлено

15:00 Сидіти весь день шкідливо для здоров'я — науковці знайшли простий спосіб цьому протистояти

10:00 Ізраїль злазить із паркану: допомога Україні буде збільшена, питання з постачанням зброї залишилося відкритим

Ексклюзив

08:00 Російське вторгнення в Україну: тиждень 51-й. Поблизу кордону ворог будує військові табори

Актуальне по темі

None 20 Лютий 18:43

Масниця 2023: як швидко спекти млинці на всю сім'ю

None 20 Лютий 19:10

Резніков розповів, які танки отримають в своє розпорядження українські військові

None 20 Лютий 17:58

Набір у Гвардію наступу та мобілізація: є суттєва різниця

None 20 Лютий 19:09

Зінченко та Сака увійшли до "Команди тижня" АПЛ за версією BBC: хто склав їм компанію

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB