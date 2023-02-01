В Австралии обнаружили потерянную крошечную радиоактивную капсулу: что известно

Спасательные службы обследовали сотни километров трассы в поисках капсулы с цезием

Экстренные службы Австралии провели масштабные поиски после того, как при транспортировке была потеряна крошечная капсула с радиоактивным цезием. Таким образом они "буквально нашли иглу в стоге сена", ведь капсула была утеряна на трассе протяженностью в 1400 км.

Об этом сообщает CNN.

Поиски капсулы

Органы государственной службы по чрезвычайным ситуациям объявили о находке в среду днем, через шесть дней после того, как было обнаружено, что капсула, содержащая высокорадиоактивный цезий-137, исчезла из пакета. Этот пакет был отправлен за сотни километров из шахты Rio Tinto на севере Западной Австралии в город Перт.

"Установление местонахождение этого объекта было чрезвычайно сложной задачей — поисковые группы буквально нашли иглу в стоге сена", — заявил министр по чрезвычайным ситуациям штата Стивен Доусон на пресс-конференции в среду.

Исчезновение капсулы спровоцировало масштабные поиски на шоссе с помощью специализированных блоков обнаружения излучения. Власти предупредили общественность, что нельзя приближаться к капсуле, поскольку это может привести к серьезным ожогам при контакте с кожей.

Власти считают, что капсула — примерно 8 миллиметров высотой и 6 миллиметров шириной — каким-то образом выпала из кузова грузовика, когда его транспортировали в 1400 километрах по Большому Северному шоссе от шахты.

По словам властей, капсула была помещена в пакет 10 января, а 12 января подрядчик унес ее из шахты Gudai-Darri компании Rio Tinto.

Автомобиль провел четыре дня в пути и прибыл в Перт 16 января, но его разгрузили для осмотра только 25 января, когда оказалось, что капсулы нет.

Инцидент стал шоком для экспертов, которые сказали, что обращение с радиоактивными материалами, такими как цезий-137, строго регулируется и соблюдает строгие протоколы по их транспортировке, хранению и утилизации.

фото: Reuters

Реакция компании Rio Tinto

Компания Rio Tinto, которая использовала это устройство в манометре на своей железорудной шахте Гудай-Дарри, заявила, что регулярно транспортирует и хранит опасные грузы в рамках своего бизнеса и нанимает опытных подрядчиков для работы с радиоактивными материалами.

В заявлении в среду исполнительный директор Саймон Тротт сказал, что компания "невероятно благодарна" за работу, проведенную для поиска капсулы, и еще раз извинился перед общественностью за ее потерю.

"Хотя обнаружение капсулы является отличным свидетельством мастерства и настойчивости поисковой группы, факт заключается в том, что она никогда не должна была быть утеряна. Мы очень серьезно относимся к этому инциденту и проводим полное и тщательное расследование того, как это произошло", — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Япония намерена в этом году слить в океан более 1 млн. тонн радиоактивной воды с АЭС Фукусима-1. Там в 2011 году произошла большая авария.

Фото: Reuters