В Австралии обнаружили потерянную крошечную радиоактивную капсулу: что известно

"Иголка в стоге сена": в Австралии нашли потерянную крошечную радиоактивную капсулу
Экстренные службы Австралии провели масштабные поиски после того, как при транспортировке была потеряна крошечная капсула с радиоактивным цезием. Таким образом они "буквально нашли иглу в стоге сена", ведь капсула была утеряна на трассе протяженностью в 1400 км.
Об этом сообщает CNN.
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Поиски капсулы
Органы государственной службы по чрезвычайным ситуациям объявили о находке в среду днем, через шесть дней после того, как было обнаружено, что капсула, содержащая высокорадиоактивный цезий-137, исчезла из пакета. Этот пакет был отправлен за сотни километров из шахты Rio Tinto на севере Западной Австралии в город Перт.
"Установление местонахождение этого объекта было чрезвычайно сложной задачей — поисковые группы буквально нашли иглу в стоге сена", — заявил министр по чрезвычайным ситуациям штата Стивен Доусон на пресс-конференции в среду.
Исчезновение капсулы спровоцировало масштабные поиски на шоссе с помощью специализированных блоков обнаружения излучения. Власти предупредили общественность, что нельзя приближаться к капсуле, поскольку это может привести к серьезным ожогам при контакте с кожей.
Власти считают, что капсула — примерно 8 миллиметров высотой и 6 миллиметров шириной — каким-то образом выпала из кузова грузовика, когда его транспортировали в 1400 километрах по Большому Северному шоссе от шахты.
По словам властей, капсула была помещена в пакет 10 января, а 12 января подрядчик унес ее из шахты Gudai-Darri компании Rio Tinto.
Автомобиль провел четыре дня в пути и прибыл в Перт 16 января, но его разгрузили для осмотра только 25 января, когда оказалось, что капсулы нет.
Инцидент стал шоком для экспертов, которые сказали, что обращение с радиоактивными материалами, такими как цезий-137, строго регулируется и соблюдает строгие протоколы по их транспортировке, хранению и утилизации.
Реакция компании Rio Tinto
Компания Rio Tinto, которая использовала это устройство в манометре на своей железорудной шахте Гудай-Дарри, заявила, что регулярно транспортирует и хранит опасные грузы в рамках своего бизнеса и нанимает опытных подрядчиков для работы с радиоактивными материалами.
В заявлении в среду исполнительный директор Саймон Тротт сказал, что компания "невероятно благодарна" за работу, проведенную для поиска капсулы, и еще раз извинился перед общественностью за ее потерю.
"Хотя обнаружение капсулы является отличным свидетельством мастерства и настойчивости поисковой группы, факт заключается в том, что она никогда не должна была быть утеряна. Мы очень серьезно относимся к этому инциденту и проводим полное и тщательное расследование того, как это произошло", — сказал он.
Напомним, ранее сообщалось, что Япония намерена в этом году слить в океан более 1 млн. тонн радиоактивной воды с АЭС Фукусима-1. Там в 2011 году произошла большая авария.
Фото: Reuters