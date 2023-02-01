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"Голка в копиці сіна": в Австралії знайшли загублену крихітну радіоактивну капсулу

1 лютого 2023 15:05
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
В Австралії знайшли загублену крихітну радіоактивну капсулу: що відомо
Рятувальні служби обстежили сотні кілометрів траси у пошуках капсули з цезієм
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Екстрені служби Австралії провели масштабні пошуки після того, як при транспортуванні була загублена крихітна капсула із радіоактивним цезієм. Таким чином вони "буквально знайшли голку в копиці сіна", адже капсула була загублена на трасі довжиною у 1400 км. 

Про це повідомляє CNN

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Пошуки капсули

Органи державної служби з питань надзвичайних ситуацій оголосили про знахідку в середу вдень, через шість днів після того, як було виявлено, що капсула, яка містить високорадіоактивний цезій-137, зникла з пакета. Цей пакет був надісланий за сотні кілометрів із шахти Rio Tinto на півночі Західної Австралії до міста Перт.

"Встановлення місцезнаходження цього об’єкта було надзвичайно складним завданням — пошукові групи буквально знайшли голку в стозі сіна", — заявив міністр з надзвичайних ситуацій штату Стівен Доусон на прес-конференції в середу.

Зникнення капсули спровокувало масштабний пошук шосе за допомогою спеціалізованих блоків виявлення випромінювання. Влада попередила громадськість, що не можна наближатися до капсули, оскільки це може спричинити серйозні опіки при контакті зі шкірою.

Влада вважає, що капсула — приблизно 8 міліметрів заввишки та 6 міліметрів круглої — якимось чином випала з кузова вантажівки, коли її транспортували на 1400 кілометрів по Великому Північному шосе від шахти.

За словами влади, капсула була поміщена в пакет 10 січня, а 12 січня підрядник забрав її з шахти Gudai-Darri компанії Rio Tinto.

Автомобіль провів чотири дні в дорозі і прибув до Перта 16 січня, але його розвантажили для огляду лише 25 січня, коли виявилося, що капсули немає.

Інцидент став шоком для експертів, які сказали, що поводження з радіоактивними матеріалами, такими як цезій-137, суворо регулюється і дотримується суворих протоколів щодо їх транспортування, зберігання та утилізації.

Пошуки капсули австралія
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Реакція компанії Rio Tinto

Компанія Rio Tinto, яка використовувала цей пристрій у манометрі на своїй залізорудній шахті Гудай-Даррі, заявила, що регулярно транспортує та зберігає небезпечні вантажі в рамках свого бізнесу та наймає досвідчених підрядників для роботи з радіоактивними матеріалами.

У заяві в середу виконавчий директор Саймон Тротт сказав, що компанія "неймовірно вдячна" за роботу, проведену для пошуку капсули, і ще раз попросив вибачення перед громадськістю за її втрату.

"Хоча виявлення капсули є чудовим свідченням майстерності та наполегливості пошукової групи, факт полягає в тому, що вона ніколи не повинна була бути загублена. Ми дуже серйозно ставимося до цього інциденту та проводимо повне та ретельне розслідування того, як це сталося", — сказав він. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Японія має намір цього року злити в океан понад 1 млн тонн радіоактивної води з АЕС Фукусіма-1. Там у 2011 році сталася велика аварія. 

Фото: Reuters

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