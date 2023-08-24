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ФСБ в Бачхисарае проводит обыски в домах крымских татар

24 августа 2023 12:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
ФСБ в Бачхисарае проводит обыски в домах крымских татар
Сотрудники ФСБ. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Бахчисарае временно оккупированного Крыма ФСБ проводит обыски в домах крымских татар. Это происходит с четырех часов утра.

Об этом рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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Чубаров сообщил, что обыски проходят в домах Руслана Асанова, Сейдамета Мустафаева, Рэмзи Неметулаева, Абдулмеджита Сейтумерова, Аметхана Умерова и Эльдара Якубова.

"Такая у оккупантов месть крымским татарам за третий саммит Крымской платформы, который состоялся вчера в Киеве, и собственный страх перед неизбежным освобождением Крыма", — отметил он.

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Пост Чубарова. Фото: скриншот

"Крымская солидарность" пишет, что к домам, в которых проходят обыски, не подпускают никого ближе, чем на 300 метров. К Аметхану Умерову даже не пустили адвоката.

В 06:00 стало известно, что ФСБ завершила обыск в Сейдамета Мустафаева. Оперативники рассказали, что его вывозят в Симферополь.

Российская спецслужба также сообщила, что в управление ФСБ в Симферополе заберут Абдулмеджита Сейтумерова, Аметхана Умерова и Рэмзи Неметулаева.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украины есть четкое видение того, как в Крыму будет восстановлена нормальная и демократическая жизнь, после того как мы демонтируем тиранию РФ на полуострове.

Также мы писали, что начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что в Крыму многие ждут его деоккупации. Однако есть и те, кто этого боится.

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