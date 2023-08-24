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ФСБ у Бачхисараї проводить обшуки в будинках кримських татар

24 серпня 2023 12:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ФСБ у Бачхисараї проводить обшуки в будинках кримських татар
Працівники ФСБ. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Бахчисараї тимчасово окупованого Криму ФСБ проводить обшуки в будинках кримських татар. Це відбувається з четвертої години ранку.

Про це розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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Чубаров повідомив, що обшуки відбуваються в будинках Руслана Асанова, Сейдамета Мустафаєва, Ремзі Неметулаєва, Абдулмеджита Сейтумерова, Аметхана Умерова та Ельдара Якубова.

"Така в окупантів помста кримським татарам за третій саміт Кримської платформи, що відбувся вчора у Києві, та власний страх перед неминучим визволенням Криму", — зазначив він.

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Допис Чубарова. Фото: скриншот

"Кримська солідарність" пише, що до будинків, в яких проходять обшуки, не підпускають нікого ближче, ніж на 300 метрів. До Аметхана Умерова навіть не пустили адвоката. 

О 06:00 стало відомо, що ФСБ завершила обшук в Сейдамета Мустафаєва. Оперативники розповіли, що його вивозять до Сімферополя.

Російська спецслужба також повідомила, що до управління ФСБ у Сімферополі заберуть Абдулмеджита Сейтумерова, Аметхана Умерова та Ремзі Німетулаєва.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має чітку візію того, як у Криму буде відновлено нормальне та демократичне життя, після того як ми демонтуємо тиранію РФ на півострові.

Також ми писали, що начальник ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що у Криму багато людей чекають на його деокупацію. Проте є і ті, хто боїться цього. 

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