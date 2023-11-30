Фронтовые совещания и укрытия для школ — ключевое из вечернего обращения Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел два важных совещания. Обсуждению подлежали как военно- оборонные нужды, так и потребности обеспечения безопасности школьников для обучения в смешанном формате.

Детали он подытожил в своем вечернем видеообращении.

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По словам главы государства, первые два совещания касались усиления оборонительных фортификаций в случае повторного масштабного нападения российской армии.

"На всех основных направлениях, где нужно усилиться, ускориться со строительством сооружений. Конечно, это прежде всего Авдеевское, Марьинское и другие направления в Донецкой области — максимум внимания. Харьковская область — это Купянское направление, также оборонная линия Купянск-Лиман. И вся Харьковская, и Сумская, и Черниговская, и Киевская, и Ровенская области, Волынь. Также юг — Херсонская область", — резюмирует президент.

Зеленский добавляет: обсуждались дополнительное привлечение ресурсов, мотивация, в частности, частного бизнеса и финансирование. Также президент обратил внимание на ужесточение безопасности для украинских школьников.

"Отдельное внимание — это строительство укрытий в школах, в частности здесь, в Запорожье и области, чтобы дети могли учиться по крайней мере в смешанном формате — и оффлайн тоже", — отметил президент.

Напомним, ранее Владимир Зеленский, Андрей Ермак и Рустем Умеров посетили командный пункт защитников Купянска, где приняли доклад от командующего Сухопутными войсками ВСУ Александром Тарнавским. Также президент посетил Харьков: он проинспектировал городскую метрошколу, и встретился со школьниками.