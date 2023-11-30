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Фронтові наради та укриття для шкіл — ключове з вечірнього звернення Зеленського

30 листопада 2023 21:42
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Ілля Рябінін
редактор
Фронтові наради та укриття для шкіл — ключове з вечірнього звернення Зеленського
Володимир Зеленський. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський сьогодні провів дві важливі наради. Обговоренню підлягали як військово-оборонні потреби, так і потреби забезпечення безпеки школярів для навчання у змішаному форматі.

Деталі він підсумував у своєму вечірньому відеозверненні.

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За словами голови держави, перші дві наради стосувалися посилення оборонних фортифікацій на випадок повторного масштабного нападу російської армії.

"На всіх основних напрямках, де потрібно посилитись, прискоритись з будівництвом споруд. Звичайно, це передусім Авдіївський, Мар’їнський та інші напрямки на Донеччині — максимум уваги. Харківщина — це Куп’янський напрямок, також оборонна лінія Купʼянськ — Лиман. І вся Харківщина, і Сумщина, і Чернігівщина, і Київська, і Рівненська область, Волинь. Також південь — Херсонська область", — резюмує президент.

Зеленський додає: обговорювались додатково залучення ресурсів, мотивація, зокрема, приватного бізнесу та фінансування. Також президент звернув увагу на посилення безпеки для українських школярів.

"Окрема увага — це будівництво укриттів у школах, зокрема тут, у Запоріжжі та області, щоб діти могли навчатись принаймні у змішаному форматі — і офлайн також", — зазначив президент.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський, Андрій Єрмак та Рустем Умєров відвідали командний пункт захисників Купʼянська, де прийняли доповідь від командувача Сухопутними військами ЗСУ Олександром Тарнавським. Також президент відвідав і Харків: він проінспектував міську метрошколу та зустрівся зі школярами.

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