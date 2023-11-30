Фронтові наради та укриття для шкіл — ключове з вечірнього звернення Зеленського
Президент України Володимир Зеленський сьогодні провів дві важливі наради. Обговоренню підлягали як військово-оборонні потреби, так і потреби забезпечення безпеки школярів для навчання у змішаному форматі.
Деталі він підсумував у своєму вечірньому відеозверненні.
Вечірнє звернення Зеленського
За словами голови держави, перші дві наради стосувалися посилення оборонних фортифікацій на випадок повторного масштабного нападу російської армії.
"На всіх основних напрямках, де потрібно посилитись, прискоритись з будівництвом споруд. Звичайно, це передусім Авдіївський, Мар’їнський та інші напрямки на Донеччині — максимум уваги. Харківщина — це Куп’янський напрямок, також оборонна лінія Купʼянськ — Лиман. І вся Харківщина, і Сумщина, і Чернігівщина, і Київська, і Рівненська область, Волинь. Також південь — Херсонська область", — резюмує президент.
Зеленський додає: обговорювались додатково залучення ресурсів, мотивація, зокрема, приватного бізнесу та фінансування. Також президент звернув увагу на посилення безпеки для українських школярів.
"Окрема увага — це будівництво укриттів у школах, зокрема тут, у Запоріжжі та області, щоб діти могли навчатись принаймні у змішаному форматі — і офлайн також", — зазначив президент.
Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський, Андрій Єрмак та Рустем Умєров відвідали командний пункт захисників Купʼянська, де прийняли доповідь від командувача Сухопутними військами ЗСУ Олександром Тарнавським. Також президент відвідав і Харків: він проінспектував міську метрошколу та зустрівся зі школярами.
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