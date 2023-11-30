Forbes обнародовал имена мошенников, которых случайно внес в список самых успешных людей

Арест Сэма Бенкмана-Фрида. Фото: CNN

Журнал Forbes последние 13 лет ежегодно составляет список перспективных людей "30 до 30". В настоящее время список содержит до 600 человек из Соединенных Штатов. Также есть отдельные списки для Европы и Азии, в которые попало более 10 000 талантливых и изобретательных людей, проложивших себе путь к успеху. Впрочем, даже среди этих людей нашлись безнадежно запятнавшие как свою репутацию, так и репутацию многих успешных людей в мире.

О таких людях и рассказывает Forbes.

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Мошенники в списке Forbes

Потрясающее количество людей из списков Forbes стали влиятельными личностями в сфере культуры, технологическими гигантами, а 32 даже удалось добиться статуса миллиардеров.

Однако среди 10 тысяч участников списка "30 до 30" нашлись 10 мошенников. И, возможно, такой список еще будет расти.

Топ-10 самых запятнанных участников списка

Сэм Бенкман-Фрид. Фото: Forbes

Возглавил этот список Сэм Бенкман-Фрид. В начале 2022-го зарегистрированная на Багамах криптобиржа Сэма Бенкмана-Фрида и ее американские операции оценивались в $40 млрд.

Однако сейчас Бенкмана-Фрида признали виновным по семи обвинениям в мошенничестве и соучастии в преступлениях. Он неправомерно переводил миллиарды долларов активов клиентов криптобиржи FTX на счета его дочерней фирмы Alameda Research для покрытия убытков, политических пожертвований и других инвестиций.

Пока он может "загреметь" в тюрьму на 110 лет. Приговор будет оглашен в марте.

Девушка мошенника

Кэролайн Эллисон. Фото: Forbes

Следующей в списке стоит Кэролайн Эллисон, когда-то являвшаяся девушкой Сэма Бенкмана-Фрида. Она управляла его трейдинговой криптоконторой под названием Alameda Research. В декабре 2022 Эллисон, которую в свое время называли математической генийкой, признала себя виновной в электронном мошенничестве и соучастии в преступлениях.

Эллисон стала федеральным свидетелем в суде по делу о мошенничестве компании Бенкмана-Фрида. Ее тоже ждет до 110 лет, но вероятнее всего приговор смягчают за сотрудничество со следствием.

Обещала давать деньги студентам

Чарли Джейвис. Фото: Forbes

В 2019-м у Чарли Джейвис уже было около $16 млн инвестиций для ее стартапа Frank, обещавшего студентам финансовую помощь на обучение. В 2021 году JPMorgan Chase согласился отдать $175 млн за Frank, ведь его основательница убедила банк, что у компании 4,25 млн пользователей. Вот только не было у Frank такого количества пользователей.

Джейвис уже выдвинули обвинения в мошенничестве и соучастии в преступлении по завышению реальных масштабов компании. Суд по этому делу назначен на октябрь 2024 года. Джейвис отрицала все обвинения и не признала себя виновной.

Другие известные мошенники

Всего в списке содержится еще семь человек. Вот их имена: Нейт Пол, Мартин Шкрели, Коди Уилсон, Джеймс О'Киф, Фрадриа Прендергаст, Стеф Кори, Люпас Дюплан.

Все эти персонажи были пойманы на грязных махинациях, отмывании денег и мошенничестве, из-за которых пострадали люди по всему миру.

Надеемся, все они получат заслуженное наказание. Хотя, как уже писалось выше, предположительно список гораздо больше.

Ранее мы говорили, что 13 умерших музыкантов, авторов и других участников ежегодного рейтинга самых высокооплачиваемых покойных знаменитостей Forbes заработали около 470 миллионов долларов за последние 12 месяцев. Это на 70% меньше по сравнению с рекордными 1,6 млрд долларов, заработанными в 2022 году.