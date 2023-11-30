Forbes оприлюднив імена шахраїв, яких випадково вніс у список найуспішніших людей

Арешт Сема Бенкмана-Фріда. Фото: CNN

Журнал Forbes останні 13 років щорічно складає список перспективних людей "30 до 30". Наразі списоr містить до 600 людей зі Сполучених Штатів. Також є окремі списки для Європи та Азії, до яких потрапило понад 10 000 талановитих та винахідливих людей, які проклали собі шлях до успіху. Втім, навіть серед цих людей знайшлися ті, хто безнадійно заплямував як свою репутацію, так і репутацію багатьох успішних людей у світі.

Про таких людей і розповідає Forbes.

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Шахраї у списку Forbes

Приголомшлива кількість людей із списків Forbes стали впливовими особистостями у сфері культури, технологічними гігантами, а 32 навіть вдалося досягти статусу мільярдерів.

Проте серед 10 000 учасників списку "30 до 30" знайшлися 10 шахраїв. І можливо, такий список ще зростатиме.

Топ-10 найбільш заплямованих учасників списку

Сем Бенкман-Фрід. Фото: Forbes

Очолив цей список Сем Бенкман-Фрід. На початку 2022-го зареєстрована на Багамах криптобіржа Сема Бенкмана-Фріда та її американські операції оцінювалися у $40 млрд.

Проте зараз Бенкмана-Фріда визнали винним за сімома обвинуваченнями у шахрайстві та співучасті у злочинах. Він неправомірно переказував мільярди доларів активів клієнтів криптобіржі FTX на рахунки його дочірньої фірми Alameda Research для покриття збитків, політичних пожертв та інших інвестицій.

Наразі він може "загриміти" до в'язниці на 110 років. Вирок оголосять у березні.

Дівчина шахрая

Керолайн Еллісон. Фото: Forbes

Наступною у списку стоїть Керолайн Еллісон, яка колись була дівчиною Сема Бенкмана-Фріда. Вона керувала його трейдинговою криптоконторою під назвою Alameda Research. У грудні 2022 року Еллісон, яку свого часу називали математичною генійкою, визнала себе винною в електронному шахрайстві і співучасті у злочинах.

Еллісон стала федеральним свідком у суді у справі про шахрайство компанії Бенкмана-Фріда. На неї теж чекає до 110 років, але імовірніше за все вирок пом'якшать за співпрацю зі слідством.

Обіцяла давати гроші студентам

Чарлі Джейвіс. Фото: Forbes

У 2019-му у Чарлі Джейвіс уже було близько $16 млн інвестицій для її стартапу Frank, який обіцяв студентам фінансову допомогу на навчання. У 2021-му JPMorgan Chase погодився віддати $175 млн за Frank, адже його засновниця переконала банк, що у компанії 4,25 млн користувачів. От тільки не було у Frank такої кількості користувачів.

Джейвіс уже висунули звинувачення у шахрайстві та співучасті у злочині із завищення реальних масштабів компанії. Суд у цій справі призначено на жовтень 2024 року. Джейвіс заперечила всі звинувачення і не визнала себе винною.

Інші відомі шахраї

Загалом у списку міститься ще сім людей. Ось їх імена: Нейт Пол, Мартін Шкрелі, Коді Вілсон, Джеймс о'Кіф, Фрадріа Прендергаст, Стеф Корі, Люпас Дюплан.

Всі ці персонажі були піймані на брудних махінаціях, відмиванні грошей та шахрайстві, через які постраждали люди по усьому світу.

Сподіваємося, всі вони отримають заслужуну покарання. Хоча, як вже писалося вище, імовірно список значно більший.

Раніше ми розповідали, що 13 умерших музыкантов, авторов и других участников ежегодного рейтинга самых высокооплачиваемых покойных знаменитостей Forbes заработали около 470 миллионов долларов за последние 12 месяцев. Это на 70% меньше по сравнению с рекордными 1,6 млрд долларов, заработанными в 2022 году.