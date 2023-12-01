Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Происшествия arrow Финляндия прекращает приграничное сотрудничество с Россией — что известно arrow

Финляндия прекращает приграничное сотрудничество с Россией — что известно

1 декабря 2023 00:28
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Финляндия прекращает приграничное сотрудничество с Россией — что известно
Пункт пропуска на границе России и Финляндии. Фото: AFP
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Финляндия разрывает соглашение о двустороннем приграничном сотрудничестве с Россией. Она вступит в силу 24 января следующего года.

Об этом говорится на сайте финского правительства.

Читайте также:

Финляндия расторгла соглашение о приграничном сотрудничестве с РФ

Финляндия признала, что постановление о выполнении соглашения между ней и Россией о приграничном сотрудничестве больше не является действительным. Новое постановление о расторжении соглашения заработает 24 января 2024 года. Соглашение действовало с 2012 года и было направлено на поддержку трансграничного сотрудничества.

Также финское правительство напомнило, что РФ объявила стране о прекращении действительности этого документа еще 25 октября 2023 года.

"Согласно примечанию, действие договора прекращается в соответствии со статьей 14 договора через 90 дней после уведомления, то есть 24 января 2024 года", — говорится в сообщении.

В Финляндии объяснили, что в соответствии со статьей 14 договора любая из сторон может прекратить его действие через письменное уведомление другой стороне, используя дипломатию.

"Поскольку договор расторгнут по инициативе другой стороны, отменяется только постановление о вступлении в силу договора. Вступление в силу постановление планируется 24 января 2024 года, одновременно со вступлением в силу расторжения договора", — добавили в правительстве.

Напомним, что Финляндия закрывает все пункты пропуска на границе с Россией. Это значит, что в страну можно будет попасть либо по воздушному пути, либо через пограничные пункты водного транспорта.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Реформа телемарафона и телеграмм-каналов — планы Юрчишина на должности Шуфрича - 80x80

Реформа телемарафона и телеграмм-каналов — планы Юрчишина на должности Шуфрича

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

Актуальное по теме