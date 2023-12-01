Финляндия прекращает приграничное сотрудничество с Россией — что известно

Пункт пропуска на границе России и Финляндии. Фото: AFP

Финляндия разрывает соглашение о двустороннем приграничном сотрудничестве с Россией. Она вступит в силу 24 января следующего года.

Об этом говорится на сайте финского правительства.

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Финляндия признала, что постановление о выполнении соглашения между ней и Россией о приграничном сотрудничестве больше не является действительным. Новое постановление о расторжении соглашения заработает 24 января 2024 года. Соглашение действовало с 2012 года и было направлено на поддержку трансграничного сотрудничества.

Также финское правительство напомнило, что РФ объявила стране о прекращении действительности этого документа еще 25 октября 2023 года.

"Согласно примечанию, действие договора прекращается в соответствии со статьей 14 договора через 90 дней после уведомления, то есть 24 января 2024 года", — говорится в сообщении.

В Финляндии объяснили, что в соответствии со статьей 14 договора любая из сторон может прекратить его действие через письменное уведомление другой стороне, используя дипломатию.

"Поскольку договор расторгнут по инициативе другой стороны, отменяется только постановление о вступлении в силу договора. Вступление в силу постановление планируется 24 января 2024 года, одновременно со вступлением в силу расторжения договора", — добавили в правительстве.

Напомним, что Финляндия закрывает все пункты пропуска на границе с Россией. Это значит, что в страну можно будет попасть либо по воздушному пути, либо через пограничные пункты водного транспорта.