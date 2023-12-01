Фінляндія припиняє прикордонну співпрацю з Росією — що відомо

Пункт пропуску на кордоні Росії та Фінляндії. Фото: AFP

Фінляндія розриває угоду про двосторонню прикордонну співпрацю з Росією. Вона набуде чинності 24 січня наступного року.

Про це йдеться на сайті фінського уряду.

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Фінляндія визнала, що постанова про виконання угоди між нею та Росією про прикордонне співробітництво більше не є дійсною. Нова постанова про розірвання угоди запрацює 24 січня 2024 року. Угода діяла з 2012 року і була спрямована на підтримку транскордонного співробітництва..

Також фінський уряд нагадав, що РФ оголосила країні про припинення чинності цього документа ще 25 жовтня 2023 року.

"Згідно з приміткою, дія договору припиняється відповідно до статті 14 договору через 90 днів після повідомлення, тобто 24 січня 2024 року", — йдеться в повідомленні.

У Фінляндії пояснили, що відповідно до статті 14 договору будь-яка зі сторін може припинити його дію через письмове повідомлення іншій стороні, використовуючи дипломатію.

"Оскільки договір розірвано з ініціативи іншої сторони, скасовується лише постанова про набуття чинності договору. Набрання сили постановою планується 24 січня 2024 року, одночасно з набранням чинності розірванням договору", — додали в уряді.

Нагадаємо, що Фінляндія закриває усі пункти пропуску на кордоні з Росією. Це значить, що до країни можна буде потрапити або повітряним шляхом, або через прикордонні пункти водного транспорту..