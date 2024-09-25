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Финансировали агентуру РФ в Украине — раскрыли сеть подпольных брокеров Webmoney

25 сентября 2024 15:53
Карина Приходько - Редактор
СБУ разоблачила брокеров WebMoney, которые работали на Россию
Задержание подозреваемого. Фото: СБУ
Карина Приходько - Редактор

Служба безопасности и Бюро экономической безопасности разоблачили сеть подпольных онлайн-сервисов, работавших через запрещенную в Украине российскую платежную систему Webmoney. С каждой транзакции дельцы имели свой "процент" и за время полномасштабной войны провели десятки миллионов гривен. 

Об этом сообщает пресс-центр СБУ в среду, 25 сентября.

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Что известно о подпольной сети

Правоохранители выяснили, что часть переводов через эту платформу была предназначена для финансирования российской агентуры в нашем государстве. Так, в результате комплексных мероприятий в 10 регионах Украины разоблачено 12 дельцов, подозреваемых в незаконной деятельности.

По материалам дела, участники "схемы" нелегально принимали электронные средства от клиентов, в том числе из России, а затем конвертировали их в нужную валюту и обналичивали банковские реквизиты или в наличные деньги.

Таким образом, с начала полномасштабной войны дельцы провели через свои обменники десятки миллионов в гривневом эквиваленте и с каждой транзакции они имели свой "процент". Для поиска потенциальных клиентов использовали специализированные сайты, на которых размещали рекламные объявления.

Обыски у подозреваемых

Правоохранители провели обыски в 10 областях:

  • Тернопольской,
  • Львовской,
  • Ровенской,
  • Волынский,
  • Ивано-Франковской,
  • Полтавской,
  • Сумской,
  • Черкасской,
  • Винницкой,
  • Запорожский.

При поисках спецназовцы изъяли компьютерное оборудование, мобильные телефоны и банковские карточки с поличным.

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Обыски у подозреваемых. Фото: СБУ

Какое наказание ждет дельцов

В настоящее время всем 12 фигурантам сообщено о подозрении за незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления.

Кроме того, решается вопрос дополнительной квалификации действий злоумышленников за легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

Напомним, недавно СБУ задержала демобилизованный срочник ВСУ, который после своей службы начал работать на военную разведку России. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУ коррупция деньги мошенничество Россия

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