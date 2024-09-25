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Фінансували агентуру РФ в Україні — викрили мережу підпільних брокерів Webmoney

25 вересня 2024 15:53
Карина Приходько - Редактор
СБУ викрила брокерів WebMoney, які працювали на Росію
Затримання підозрюваного. Фото: СБУ
Карина Приходько - Редактор

Служба безпеки та Бюро економічної безпеки викрили мережу підпільних онлайн-сервісів, які працювали через заборонену в Україні російську платіжну систему Webmoney. З кожної транзакції ділки мали свій "відсоток" і за час повномасштабної війни провели десятки мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресцентр СБУ у середу, 25 вересня. 

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Що відомо про підпільну мережу

Правоохоронці з'ясували, що частина переказів через цю платформу була призначена для фінансування російської агентури в нашій державі. Так, в результаті комплексних заходів у 10 регіонах України викрито 12 ділків, які підозрюються у незаконній діяльності.

За матеріалами справи, учасники "схеми" нелегально приймали електронні кошти від клієнтів, у тому числі з Росії, а потім конвертували їх у потрібну валюту і переводили на банківські реквізити або в готівку.

У такий спосіб з початку повномасштабної війни ділки провели через свої обмінники десятки мільйонів у гривневому еквіваленті і з кожної транзакції вони мали свій "відсоток". Для пошуку потенційних клієнтів використовували спеціалізовані сайти, де розміщували рекламні оголошення.

Обшуки у підозрюваних

Правоохоронці провели обшуки у 10 областях:

  • Тернопільській,
  • Львівській,
  • Рівненській,
  • Волинській,
  • Івано-Франківській,
  • Полтавській,
  • Сумській,
  • Черкаській,
  • Вінницькій,
  • Запорізькій.

Під час пошуків спецпризначенці вилучили комп’ютерне обладнання, мобільні телефони та банківські картки із доказами злочинів.

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Обшуки у підозрюваних. Фото: СБУ

Яке покарання чекає на ділків

Наразі всім 12 фігурантам повідомлено про підозру за незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення.

Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій зловмисників за легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала демобілізованого строковика ЗСУ, який після своєї служби почав працювати на воєнну розвідку Росії. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ корупція гроші шахрайство Росія

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