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Фильм украинского режиссера выиграл награду в Австрии и Германии

4 мая 2023 18:53
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис
Фильм "Мы не погаснем" выиграл на фестивалях в Австрии и Германии
Фильм Алисы Коваленко выиграл уже дважды. Фото: "Униан"
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис

Документальный фильм "Мы не погаснем" от украинской режиссерки Алисы Коваленко выиграл престижную награду на фестивалях Crossing Europe Film Festival Linz в Австрии и East Film Festival в Германии. Кино было создано при поддержке "Госкино", где уже появилась информация о награде, полученной украинкой.

Об этом пишет "Госкино".

На сайте учреждения процитировали организаторов фестиваля в Австрии, считающих, что режиссерка показала яркие амбиции и мечты подростков из маленького города, попавших в жестокую среду, разрушающую надежды и жизнь. Фильм демонстрирует необычайное умение понимать и приближать истории к людям, не знакомым с этой реальностью.

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По сюжету луганские подростки получают возможность увидеть мир, которого они никогда не знали, — мир вне их маленькой вселенной. Пятеро персонажей из Станицы Луганской и Золотого получают от путешественника Валентина Щербачева приглашение поехать в Гималаи. С этой невероятной возможности и начинается их Путешествие.

Кто такая Алиса Коваленко?

Алиса Коваленко — член европейской киноакадемии и украинская режиссерка, родившаяся в Запорожье. Ее дебютной работой стал фильм "Сестра Зо". Уже следующий фильм Коваленко — "Алиса в стране войны" получил награды на трех кинофестивалях. В 2018-м Алиса выпустила документальное кино о женском футболе в Украине — "Домашние игры". Этот сериал также получил немало международных наград и стал первым фильмом в стиле творческой криминалистики Netflix. После начала полномасштабной войны режисерка  приостановила работу над сериалом и вступила в украинскую добровольческую армию, в составе которой воевала в Киевской и Харьковской областях.

В настоящее время ее фильмы часто получают награды на международных кинофестивалях. Кстати, относительно искусства войны: недавно мы писали о том, что Верховная Рада наконец-то приняла закон, который упростит снос российских памятников и поможет предотвратить абсурдные ситуации, когда свергавших их активистов наказывала полиция.

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