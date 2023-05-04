Фільм "Ми не згаснемо" виграв на фестивалях в Австрії й Німеччині

Фільм Аліси Коваленко виграв вже двічі. Фото: "Уніан"

Документальний фільм "Ми не згаснемо" від української режисерки Аліси Коваленко виграв престижну нагороду на фестивалях Crossing Europe Film Festival Linz в Австрії та East Film Festival в Німеччині. Кіно було створене за підтримки Держкіно, де вже з'явилася інформація про нагороду, отриману українською мисткинею.

Про це пише "Держкіно".



На сайті установи процитували організаторів фестивалю в Австрії, які вважають, що режисерка відобразила яскраві амбіції й мрії підлітків із маленького міста, які потрапили у жорстоке середовище, що руйнує надії та захоплює життя. Фільм демонструє надзвичайне вміння розуміти й наближати їхні історії до людей, не знайомих з цією реальністю.

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Хто така Аліса Коваленко?

Аліса Коваленко — це член європейської кіноакадемії й українська режисерка, що народилася у Запоріжжі. Її дебютною роботою став фільм "Сестра Зо". Вже скоро мисткиня стала режисером кіно "Аліса в країні війни", який отримав нагороди на трьох кінофестивалях. У 2018-му режисерка випустила документальне кіно про жіночий футбол в Україні — "Домашні ігри". Цей серіал також отримав чимало міжнародних нагород і став першим фільмом у стилі творчої криміналістики на Netflix. Після початку повномасштабної війни Аліса Коваленко призупинила роботу над серіалом і вступила в Українську добровольчу армію, в складі якої воювала у Київській та Харківській областях.

Нині її фільми часто отримують нагороди на міжнародних кінофестах. До речі, щодо мистецтва війни: нещодавно ми писали про те, що Верховна Рада нарешті прийняла закон, який спростить знесення російських пам’ятників і допоможе запобігти абсурдним ситуаціям коли активістів, які їх скидали, карала поліція.