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Фільм української режисерки виграв нагороду в Австрії та Німеччині

4 травня 2023 18:53
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис
Фільм "Ми не згаснемо" виграв на фестивалях в Австрії й Німеччині
Фільм Аліси Коваленко виграв вже двічі. Фото: "Уніан"
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис

Документальний фільм "Ми не згаснемо" від української режисерки Аліси Коваленко виграв престижну нагороду на  фестивалях Crossing Europe Film Festival Linz в Австрії та East Film Festival в Німеччині. Кіно було створене за підтримки Держкіно, де вже з'явилася інформація про нагороду, отриману українською мисткинею. 

Про це пише "Держкіно".
     
На сайті установи процитували організаторів фестивалю в Австрії, які вважають, що режисерка відобразила яскраві амбіції й мрії підлітків із маленького міста, які потрапили у жорстоке середовище, що руйнує надії та захоплює життя. Фільм демонструє надзвичайне вміння розуміти й наближати їхні історії до людей, не знайомих з цією реальністю. 

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За сюжетом луганські підлітки отримують змогу побачити світ, якого вони ніколи не знали, — світ поза їхнім маленьким всесвітом. П'ятеро персонажів зі Станиці Луганської та Золотого отримують від мандрівника Валентина Щербачова запрошення поїхати у Гімалаї. З цієї неймовірної можливості й починається їхня Подорож.

Хто така Аліса Коваленко?

Аліса Коваленко — це член європейської кіноакадемії й українська режисерка, що народилася у Запоріжжі. Її дебютною роботою став фільм "Сестра Зо". Вже скоро мисткиня стала режисером кіно "Аліса в країні війни", який отримав нагороди на трьох кінофестивалях. У 2018-му режисерка випустила документальне кіно про жіночий футбол в Україні — "Домашні ігри". Цей серіал також отримав чимало міжнародних нагород і став першим фільмом у стилі творчої криміналістики на Netflix. Після початку повномасштабної війни Аліса Коваленко призупинила роботу над серіалом і вступила в Українську добровольчу армію, в складі якої воювала у Київській та Харківській областях. 

Нині її фільми часто отримують нагороди на міжнародних кінофестах. До речі, щодо мистецтва війни: нещодавно ми писали про те, що Верховна Рада нарешті прийняла закон, який спростить знесення російських пам’ятників і допоможе запобігти абсурдним ситуаціям коли активістів, які їх скидали, карала поліція. 

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