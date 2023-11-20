Джо Байдену 81 — факты из его биографии, поддержка Украины и почти 50 лет в политике

Президент США Джо Байден. Фото: AFP

Сегодня, 20 ноября, американскому президенту Джо Байдену исполняется 81 год. Он является самым старшимчеловеком на посту президента в истории США.

Новини.LIVE собрали интересные факты о Байдене и его поддержке для Украины.

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Интересные факты из политической жизни Джо Байдена

Как известно, Джо Байден — 46 президент США. Сегодня ему исполняется 81 год. Из них более 50 лет он находится в политике.

Прошлогоднее празднование Дня рождения Джо Байдена с семьей. Фото: из соцсетей

Его политическая карьера началась с 1970 года. Сначала он стал членом Совета округа Ньюкасл, уже через три года вступил в должность сенатора от штата Делавер и стал одним из самых молодых сенаторов США — в то время Байдену было всего 30.

Cенатор Джо Байден, его вторая жена Джил и сыновья от первой жены Бо и Гантер. Фото: AFP

Карьера сенатора предоставила Джо Байдену возможности для многих зарубежных поездок. Так, по оценкам газеты The Washington Post, Байден встретился с лидерами и представителями около 60 стран и территорий за рубежом и на территории США и сам посетил десятки стран.

Также известно, что стать президентом была одна из самых больших мечтаний Джо Байдена. Он сумел занять этот пост с третьего раза, воспользовавшись массовым недовольством тем, как его предшественник Дональд Трамп боролся с пандемией коронавируса и усталостью от его агрессивной манеры держаться на публике. До того он баллотировался в 1988 и 2008 годах. И только в 2020 году его мечта сбылась. Байден стал самым старшим президентом в истории США.

Байден и Украина

В то время как на Майдане в Украине была Революция Достоинства и начались боевые действия в АТО, Байден отвечал за украинское направление внешней политики США в администрации Барака Обамы. Тогда он пытался говорить с беглым президентом Виктором Януковичем и направить его на "путь истины".

"Среди огня и льда, снайперов на крышах, Небесная сотня заплатила самую страшную цену патриотов... Их кровь и мужество дают украинскому народу второй шанс на свободу", — заявил Байден с трибуны Верховной Рады в декабре 2015 года.

После аннексии Крыма Джо Байден приехал с рабочим визитом в Украину и подчеркнул, что наше государство должно сохранить свой суверенитет. Остаться неделимой, с Запада до Востока, с Севера до Черного моря, и ни одна нация не имеет права отбирать территорию другой нации.

Джо Байден в Украине в 2015 году. Фото: AFP

А после полномасштабного вторжения РФ в Украину поддержка американского президента выросла в разы. США начали выделять пакеты военной и финансовой помощи Украине, призывать мировые организации резко реагировать на ужасающие действия россиян и вводить жесткие санкции против российской экономики.

За время Великой войны в Украине Байден посетил наше государство 20 февраля 2023 года. Это был его первый визит в Украину в должности президента, но седьмой за всю его политическую карьеру.

Визит Байдена — первый случай, когда действующий президент США посетил зону боевых действий, неконтролируемую американскими военными, не менее 1864 года. Приезд Байдена держался в тайне до последнего момента в целях безопасности американского лидера. В то же время Пентагон и Секретная служба США выступали против визита Байдена в Киев, ходили слухи о возможной встрече у границы с Польшей или во Львове, но Джо Байден все же прибыл в столицу Украины и гулял по городу под звуки воздушной тревоги.

Джо Байден в Киеве 20 февраля 2023 года. Фото: Reuters

Джо Байден в Киеве 20 февраля 2023г. Фото: AP

Джо Байден в Киеве 20 февраля 2023г. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Джо Байден в Киеве 20 февраля 2023г. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Джо Байден в Киеве 20 февраля 2023г. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Джо Байден в Киеве 20 февраля 2023г. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Джо Байден в Киеве 20 февраля 2023г. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official 1/7 _ 7

В тот день в Киеве чтили память Небесной сотни, Джо Байден прошел по достопримечательностям Евромайдана, посетил Михайловский Златоверхий собор и мемориал погибших в российско-украинской войне у его стен. В своей речи во время визита Джо Байден отметил провал первоначальных планов России в текущей войне, то, что страны свободного мира и НАТО проявили единство и силу, поддерживая обороноспособность Украины и ее населения в условиях гуманитарного кризиса.

Смешные факапы Байдена

Во время своего президентства у Байдена были и смешные случаи, в частности, его падение в людных местах. Так, 1 июня в Колорадо с Джо Байденом произошел конфуз — он упал на сцене на церемонии выпуска Академии ВВС США.

По словам путешествовавших с президентом репортеров, Байден споткнулся о черный мешок с песком, и указал на него, когда он поднялся. Однако никаких травм американский лидер не получил.

Падение Джо Байдена в Колорадо. Фото: из соцсетей

Кроме того, президент США Джо Байден упал, поднимаясь по трапу своего самолета. Вероятно, он пошатнулся за одну из ступенек. Инцидент произошел на военной базе Мэриленд, куда Байден был доставлен вертолетом. Оттуда он вместе с женой должен был вылететь в Атланту.

Впрочем, это еще не все падения Байдена. В июне 2022 года он также упал с велосипеда во время поездки у своего дома в Рехобот-Бич в штате Делавер. Он остановился и хотел слезть с велосипеда, однако упал на правую сторону и опрокинулся на спину, прежде чем ему помогли подняться. Джо Байден имел при этом одетый велосипедный шлем.

Отмечается, что медицинская помощь президенту не понадобилась, он чувствует себя хорошо.

Напомним, что Джо Байден избил антирекорд — за него готовы проголосовать все меньше американцев. Экс-президент США Дональд Трамп сейчас имеет небольшое, но явное преимущество над действующим лидером страны.