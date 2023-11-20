Джо Байдену 81 — факти з його біографії, підтримка України і майже 50 років в політиці

Президент США Джо Байден. Фото: AFP

Сьогодні, 20 листопада, американському президенту Джо Байдену виповнюється 81 рік. Він є найстаршою людиною на посаді президента в історії США.

Новини.LIVE зібрали цікаві факти про Байдена та його підтримку для України.

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Як відомо, Джо Байден — 46 президент США. Сьогодні йому виповнюється 81 рік. З них понад 50 років він у політиці.

Минулорічне святкування Дня народження Джо Байдена з сім'єю. Фото: із соцмереж

Його політична кар'єра розпочалась з 1970 року. Спершу він став членом Ради округу Ньюкасл, вже за три роки обійняв посаду сенатора від штату Делавер і став одним із наймолодших сенаторів США — на той час Байдену було всього 30.

Cенатор Джо Байден, його друга дружина Джил і сини від першої дружини Бо і Гантер. Фото: AFP

Кар’єра сенатора надала Джо Байдену можливості для багатьох закордонних поїздок. Так, за оцінками газети The Washington Post, Байден зустрівся з лідерами та представниками близько 60 країн і територій — за кордоном і на території США та сам відвідав десятки країн.

Також відомо, що стати президентом — була одна з найбільших мрій Джо Байдена. Він зумів обійняти цю посаду з третього разу, скориставшись масовим невдоволенням тим, як його попередник Дональд Трамп боровся з пандемією коронавірусу, і втомою від його агресивної манери триматися на публіці. До того, він балотувався у 1988 та 2008 роках. І лише 2020 року його мрія здійснилася. Байден став найстаршим президентом в історії США.

Байден та Україна

У той час, як на Майдані в Україні була Революція Гідності та розпочались бойові дії в АТО, Байден був відповідальним за український напрямок зовнішньої політики США в адміністрації Барака Обами. Тоді він намагався говорити з президентом-втікачем Віктором Януковичем та направити його на "шлях істини".

"Серед вогню та льоду, снайперів на дахах, Небесна сотня заплатила найстрашнішу ціну патріотів... Їхня кров та мужність дають українському народові другий шанс на свободу", — заявив Байден з трибуни Верховної Ради у грудні 2015 року.

Вже після анексії Криму Джо Байден приїхав з робочим візитом до України і наголосив, що наша держава має зберегти свій суверенітет. Залишитися неподільною, з Заходу до Сходу, з Півночі до Чорного моря і жодна нація не має права відбирати територію іншої нації.

Джо Байден в Україні 2014 року. Фото: AFP

А після повномасштабного вторгнення РФ в Україні підтримка американського президента зросла в рази. США почали виділяти пакети військової та фінансової допомоги України, закликати світові організації різко реагувати на жахливі дії росіян та запроваджувати жорсткі санкції проти російської економіки.

За час великої війни в Україні Байден відвідав нашу державу 20 лютого 2023 року. Це був його перший візит в Україну на посаді президента, але сьомий за всю його політичну кар'єру.

Візит Байдена — перший випадок, коли чинний президент США відвідав зону бойових дій, неконтрольовану американськими військовими, щонайменше від 1864 року. Приїзд Байдена тримався в таємниці до останнього моменту задля безпеки американського лідера. Водночас Пентагон і Секретна служба США виступали проти візиту Байдена до Києва, ходили чутки про можливу зустріч біля кордону з Польщею або у Львові, але Джо Байден все ж прибув до столиці України та гуляв містом під звуки повітряної тривоги.

Джо Байден в Києві 20 лютого 2023 року. Фото: Reuters

Джо Байден в Києві 20 лютого 2023 року. Фото: AP

Джо Байден в Києві 20 лютого 2023 року. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Джо Байден в Києві 20 лютого 2023 року. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Джо Байден в Києві 20 лютого 2023 року. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Джо Байден в Києві 20 лютого 2023 року. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Джо Байден в Києві 20 лютого 2023 року. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official 1 / 7

Того дня в Києві вшановували пам'ять Небесної сотні, Джо Байден пройшов визначними місцями Євромайдану, відвідав Михайлівський Золотоверхий собор і меморіал загиблих у російсько-українській війні біля його стін. У своїй промові під час візиту Джо Байден наголосив на провалі початкових планів Росії в поточній війні, на тому, що країни вільного світу і НАТО проявили єдність і силу, підтримуючи обороноздатність України і її населення в умовах гуманітарної кризи.

Смішні факапи Байдена

Під час свого президентства у Байдена були і смішні випадки, зокрема його падіння у людних місцях. Так, 1 червня в Колорадо з Джо Байденом стався конфуз — він впав на сцені на церемонії випуску Академії ВПС США.

За словами репортерів, які подорожували з президентом, Байден спіткнувся об чорний мішок з піском, і вказав на нього, коли він піднявся. Проте ніяких травм американський лідер не зазнав.

Падіння Джо Байдена в Колорадо. Фото: із соцмереж

Окрім того, президент США Джо Байден впав, піднімаючись по трапу свого літака. Ймовірно, він заточився за одну із сходинок. Інцидент трапився на військовій базі Меріленд, куди Байдена доставили вертольотом. Звідти він разом з дружиною мав вилетіти в Атланту.

Втім, це ще не всі падіння Байдена. У червня 2022 року він також впав з велосипеда під час поїздки біля свого будинку в Рехобот-Біч в штаті Делавер. Він зупинився та хотів злізти з велосипеда, однак впав на правий бік та перекинувся на спину, перш ніж йому допомогли піднятися. Джо Байден мав при цьому одягнутий велосипедний шолом.

Зазначається, що медична допомога президентові не знадобилася, він почувається добре.

Нагадаємо, що Джо Байден побив антирекорд — за нього готові проголосувати все менше американців. Експрезидент США Дональд Трамп зараз має невелику, але явну перевагу над чинним лідером країни.