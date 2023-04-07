Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow ДТП arrow Погиб бывший депутат Украины Владимир Стретович: что известно arrow

Погиб бывший депутат Украины Владимир Стретович: что известно

7 апреля 2023 05:16
- Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Политик и бывший народный депутат Украины Владимир Стретович
- Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Политик и бывший народный депутат Украины Владимир Стретович погиб в автомобильной аварии. Мужчине было 64 года.

Об этом сообщает депутат Верховной Рады 2-х созывов Александр Доний в Facebook.

Читайте также:

Что случилось

"Неприятное известие — в автоаварии несколько часов назад погиб Владимир Стретович, в прошлом — народный депутат нескольких созывов", — написал Доний.

Что известно о Стретовиче

Владимир Стретович был депутатом Верховной Рады Украины второго, четвертого, пятого и шестого созывов. В 1994 году впервые попал в парламент. Трижды избирался по спискам партии "Наша Украина".

В 2001 году был руководителем юридической службы Гражданского комитета "Украина без Кучмы" для ведения переговоров с представителями режима.

Стретович — заслуженный юрист Украины (1996), награжденный орденом Ярослава Мудрого ІV степени.

Автор пятидесяти научных работ по проблемам регулирования трудовых и имущественных отношений в сельском хозяйстве, государственном строительстве, политологии.

Напомним, что на войне погиб доброволец-мусульманин Данило "Моджахед" Ляшук. Он храбро сражался с российскими оккупантами в Украине.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

06:23Украинцам с минимальными пенсиями выплатят надбавки: кто получит 70%

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB