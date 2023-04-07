Погиб бывший депутат Украины Владимир Стретович: что известно

Политик и бывший народный депутат Украины Владимир Стретович

Политик и бывший народный депутат Украины Владимир Стретович погиб в автомобильной аварии. Мужчине было 64 года.

Об этом сообщает депутат Верховной Рады 2-х созывов Александр Доний в Facebook.

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"Неприятное известие — в автоаварии несколько часов назад погиб Владимир Стретович, в прошлом — народный депутат нескольких созывов", — написал Доний.

Что известно о Стретовиче

Владимир Стретович был депутатом Верховной Рады Украины второго, четвертого, пятого и шестого созывов. В 1994 году впервые попал в парламент. Трижды избирался по спискам партии "Наша Украина".

В 2001 году был руководителем юридической службы Гражданского комитета "Украина без Кучмы" для ведения переговоров с представителями режима.

Стретович — заслуженный юрист Украины (1996), награжденный орденом Ярослава Мудрого ІV степени.

Автор пятидесяти научных работ по проблемам регулирования трудовых и имущественных отношений в сельском хозяйстве, государственном строительстве, политологии.

Напомним, что на войне погиб доброволец-мусульманин Данило "Моджахед" Ляшук. Он храбро сражался с российскими оккупантами в Украине.