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Загинув колишній депутат України Володимир Стретович: що відомо

7 квітня 2023 05:16
- Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Політик і колишній народний депутат України Володимир Стретович
- Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Політик і колишній народний депутат України Володимир Стретович загинув в автомобільній аварії. Чоловіку було 64 роки.

Про це повідомляє депутат Верховної Ради 2-х скликань Олександр Доній у Facebook.

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"Прикра звістка — в автоаварії кілька годин тому загинув Володимир Стретович, в минулому — народний депутат кількох скликань", — написав Доній.

Що відомо про Стретовича

Володимир Стретович був депутатом Верховної Ради України другого, четвертого, п'ятого та шостого скликань. 1994 року вперше потрапив до парламенту. Тричі обирався за списками партії "Наша Україна".

2001 року був керівником юридичної служби Громадянського комітету "Україна без Кучми" для ведення переговорів з представниками режиму.

Стретович — заслужений правник України (1996), нагороджений орденом Ярослава Мудрого ІV ступеня.

Автор п'ятдесяти наукових праць з проблем регулювання трудових і майнових відносин у сільському господарстві, державного будівництва, політології.

Нагадаємо, що на війні загинув доброволець-мусульманин Данило "Моджахед" Ляшук. Він хоробро боровся з російськими окупантами в Україні.

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