В центре Винницы произошло ужасное ДТП — автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе

Момент ДТП в Виннице. Фото: Ситуационный центр г. Винница

В центре Винницы произошло жуткое ДТП вчера, 6 декабря. Как стало известно, водитель Mazda наехал на женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Об этом сообщил Ситуационный центр Винницы.

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Из-за аварии женщина получила телесные повреждения. На место ДТП прибыли врачи и полицейские. Пострадавшая была госпитализирована в больницу.

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Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

"Уважаемые участники дорожного движения! Водители! Пешеходы! Соблюдайте ПДД, ведь дорога не прощает ошибок!" — призвали в сообщении.

Как правильно переходить на нерегулируемом перекрестке

Сначала необходимо остановиться у края тротуара.

После этого нужно определить, в каких направлениях двигаются автомобили и не приближаются ли они в ту сторону, куда поворачивает пешеход.

Быть уверенными, что транспорт, который поворачивает, пропускает пешеходов. Только после этого можно начать переходить.

Кроме того, нужно рассчитывать время перехода, переходите быстро, но спокойно, наблюдая за ситуацией на дороге слева.

После того, как дойдете до середины, обязательно посмотрите направо, если автомобилей нет, тогда можете закончить переход.

Напомним, в Одесской области задержан водитель, совершивший смертельное ДТП. Мужчина наехал на потерпевшего и скрылся с места происшествия.