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В центре Винницы произошло ужасное ДТП — автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе

7 декабря 2023 16:47
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В центре Винницы произошло ужасное ДТП — автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе
Момент ДТП в Виннице. Фото: Ситуационный центр г. Винница
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В центре Винницы произошло жуткое ДТП вчера, 6 декабря. Как стало известно, водитель Mazda наехал на женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Об этом сообщил Ситуационный центр Винницы.

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Из-за аварии женщина получила телесные повреждения. На место ДТП прибыли врачи и полицейские. Пострадавшая была госпитализирована в больницу.

Внимание! Кадры на видео 18+

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

"Уважаемые участники дорожного движения! Водители! Пешеходы! Соблюдайте ПДД, ведь дорога не прощает ошибок!" — призвали в сообщении.

Как правильно переходить на нерегулируемом перекрестке

  • Сначала необходимо остановиться у края тротуара.
  • После этого нужно определить, в каких направлениях двигаются автомобили и не приближаются ли они в ту сторону, куда поворачивает пешеход.
  • Быть уверенными, что транспорт, который поворачивает, пропускает пешеходов. Только после этого можно начать переходить.
  • Кроме того, нужно рассчитывать время перехода, переходите быстро, но спокойно, наблюдая за ситуацией на дороге слева.
  • После того, как дойдете до середины, обязательно посмотрите направо, если автомобилей нет, тогда можете закончить переход.

Напомним, в Одесской области задержан водитель, совершивший смертельное ДТП. Мужчина наехал на потерпевшего и скрылся с места происшествия.

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