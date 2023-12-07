В центре Винницы произошло ужасное ДТП — автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе
В центре Винницы произошло жуткое ДТП вчера, 6 декабря. Как стало известно, водитель Mazda наехал на женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Об этом сообщил Ситуационный центр Винницы.
Что известно о ДТП в Виннице 6 декабря
Из-за аварии женщина получила телесные повреждения. На место ДТП прибыли врачи и полицейские. Пострадавшая была госпитализирована в больницу.
Внимание! Кадры на видео 18+
Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
"Уважаемые участники дорожного движения! Водители! Пешеходы! Соблюдайте ПДД, ведь дорога не прощает ошибок!" — призвали в сообщении.
Как правильно переходить на нерегулируемом перекрестке
- Сначала необходимо остановиться у края тротуара.
- После этого нужно определить, в каких направлениях двигаются автомобили и не приближаются ли они в ту сторону, куда поворачивает пешеход.
- Быть уверенными, что транспорт, который поворачивает, пропускает пешеходов. Только после этого можно начать переходить.
- Кроме того, нужно рассчитывать время перехода, переходите быстро, но спокойно, наблюдая за ситуацией на дороге слева.
- После того, как дойдете до середины, обязательно посмотрите направо, если автомобилей нет, тогда можете закончить переход.
Напомним, в Одесской области задержан водитель, совершивший смертельное ДТП. Мужчина наехал на потерпевшего и скрылся с места происшествия.
Читайте Новини.LIVE!