В центрі Вінниці сталася жахлива ДТП — автівка збила жінку на пішоходному переході
В центрі Вінниці сталася моторошна ДТП вчора, 6 грудня. Як стало відомо, водій Mazda наїхав на жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході.
Про це повідомив Ситуаційний центр м. Вінниця.
Що відомо про ДТП у Вінниці 6 грудня
Через аварію жінка отримала тілесні ушкодження. На місце ДТП прибули лікарі та правоохоронці. Постраждалу було шпиталізовано до лікарні.
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Наразі поліція з'ясовує всі обставини події.
"Шановні учасники дорожнього руху! Водії! Пішоходи! Дотримуйтесь ПДР, адже дорога не пробачає помилок!" — закликали у повідомленні.
Як правильно переходити на нерегульованому перехресті
- Спочатку необхідно зупинитись на краю тротуару.
- Після цього потрібно визначити, в яких напрямках рухаються автомобілі та чи не наближаються вони в ту сторону, куди повертає пішоход.
- Бути впевненими, що транспорт, який повертає, пропускає пішоходів. Лише після цього можна почати переходити.
- Крім того, потрібно розраховувати час переходу, йдіть швидко, але спокійно, спостерігаючи за ситуацією на дорозі зліва.
- Після того, як дійдете до середини, обов'язково подивіться праворуч, якщо автівок немає, тоді можете закінчити перехід.
Нагадаємо, в Одеській області затримали водія, який скоїв смертельне ДТП. Чоловік наїхав на потерпілого та зник з місця події.
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