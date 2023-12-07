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В центрі Вінниці сталася жахлива ДТП — автівка збила жінку на пішоходному переході

7 грудня 2023 16:47
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В центрі Вінниці сталася жахлива ДТП — автівка збила жінку на пішоходному переході
Момент ДТП у Вінниці. Фото: Ситуаційний центр м. Вінниця
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В центрі Вінниці сталася моторошна ДТП вчора, 6 грудня. Як стало відомо, водій Mazda наїхав на жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході.

Про це повідомив Ситуаційний центр м. Вінниця.

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Через аварію жінка отримала тілесні ушкодження. На місце ДТП прибули лікарі та правоохоронці. Постраждалу було шпиталізовано до лікарні.

Увага! Кадри на відео 18+

Наразі поліція з'ясовує всі обставини події. 

"Шановні учасники дорожнього руху! Водії! Пішоходи! Дотримуйтесь ПДР, адже дорога не пробачає помилок!" — закликали у повідомленні.

Як правильно переходити на нерегульованому перехресті

  • Спочатку необхідно зупинитись на краю тротуару.
  • Після цього потрібно визначити, в яких напрямках рухаються автомобілі та чи не наближаються вони в ту сторону, куди повертає пішоход.
  • Бути впевненими, що транспорт, який повертає, пропускає пішоходів. Лише після цього можна почати переходити.
  • Крім того, потрібно розраховувати час переходу, йдіть швидко, але спокійно, спостерігаючи за ситуацією на дорозі зліва. 
  • Після того, як дійдете до середини, обов'язково подивіться праворуч, якщо автівок немає, тоді можете закінчити перехід.

Нагадаємо, в Одеській області затримали водія, який скоїв смертельне ДТП. Чоловік наїхав на потерпілого та зник з місця події.

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