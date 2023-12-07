В центрі Вінниці сталася жахлива ДТП — автівка збила жінку на пішоходному переході

Момент ДТП у Вінниці. Фото: Ситуаційний центр м. Вінниця

В центрі Вінниці сталася моторошна ДТП вчора, 6 грудня. Як стало відомо, водій Mazda наїхав на жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході.

Про це повідомив Ситуаційний центр м. Вінниця.

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Через аварію жінка отримала тілесні ушкодження. На місце ДТП прибули лікарі та правоохоронці. Постраждалу було шпиталізовано до лікарні.

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Наразі поліція з'ясовує всі обставини події.

"Шановні учасники дорожнього руху! Водії! Пішоходи! Дотримуйтесь ПДР, адже дорога не пробачає помилок!" — закликали у повідомленні.

Як правильно переходити на нерегульованому перехресті

Спочатку необхідно зупинитись на краю тротуару.

Після цього потрібно визначити, в яких напрямках рухаються автомобілі та чи не наближаються вони в ту сторону, куди повертає пішоход.

Бути впевненими, що транспорт, який повертає, пропускає пішоходів. Лише після цього можна почати переходити.

Крім того, потрібно розраховувати час переходу, йдіть швидко, але спокійно, спостерігаючи за ситуацією на дорозі зліва.

Після того, як дійдете до середини, обов'язково подивіться праворуч, якщо автівок немає, тоді можете закінчити перехід.

Нагадаємо, в Одеській області затримали водія, який скоїв смертельне ДТП. Чоловік наїхав на потерпілого та зник з місця події.