В США автомобиль влетел в автобусную остановку: семеро погибших

Место аварии автомобиля. Фото: АР

На границе США с Мексикой в техасском городе Браунсвилль автомобиль врезался в остановку общественного транспорта. От аварии семь человек погибли, шесть — получили ранения.

Об этом сообщает CNN.

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Трагедия произошла на автобусной остановке у приюта для бездомных и мигрантов.

Известно, что свидетели сами задержали водителя еще до прибытия офицеров. Водителю предоставили медицинскую помощь и арестовали по обвинению в неосторожном вождении.

Место аварии автомобиля. Фото: REUTERS

Директор приюта сообщил, что погибшие — мигранты из Венесуэлы, они прибыли в приют примерно два-три дня назад.

Он заявил, что камеры слежения зафиксировали смертоносную аварию. На кадрах видно, как автомобиль ехал очень быстро, разбился примерно в 30 футах от места, где сидели мигранты, а затем потерял контроль.

Автомобиль врезался в остановку. Фото: АР

Напомним, в Украине хотят запретить пользоваться некоторыми транспортными средствами. В Верховной Раде в ближайшее время рассмотрят возможность ограничить импорт некачественных автомобилей из ЕС и введение штрафных санкций за использование транспорта, технические характеристики которых нарушают установленные нормы.