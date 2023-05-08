У США автівка влетіла в автобусну зупинку: семеро загиблих

Місце аварії автомобіля. Фото: АР

На кордоні США з Мексикою у техаському місті Браунсвілль автомобіль врізався у зупинку громадського транспорту. Від аварії семеро осіб загинуло, шестеро — дістали поранення.

Про це повідомляє CNN.

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Відомо, що свідки самі затримали водія ще до прибуття офіцерів. Водієві автівки надали медичну допомогу та заарештували за звинуваченням у необережному кермуванні.

Місце аварії автомобіля. Фото: REUTERS

Директор притулку повідомив, що загиблі — мігранти з Венесуели, вони прибули до притулку приблизно два-три дні тому.

Він заявив, що камери спостереження зафіксували смертоносну аварію. На кадрах видно, як автомобіль їхав дуже швидко, розбився приблизно за 30 футів від місця, де сиділи мігранти, а потім втратив контроль.

Автівка врізалася у зупинку. Фото: АР

Нагадаємо, в Україні хочуть заборонити користуватися деякими транспортними засобами. У Верховній Раді незабаром розглянуть можливість обмежити імпорт неякісних автівок з ЄС та введення штрафних санкцій за користування транспорту, технічні характеристики яких порушують встановлені норми.