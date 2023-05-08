У США автівка влетіла в автобусну зупинку: семеро загиблих
На кордоні США з Мексикою у техаському місті Браунсвілль автомобіль врізався у зупинку громадського транспорту. Від аварії семеро осіб загинуло, шестеро — дістали поранення.
Про це повідомляє CNN.
Трагедія сталася на автобусній зупинці біля притулку для безхатченків та мігрантів.
Відомо, що свідки самі затримали водія ще до прибуття офіцерів. Водієві автівки надали медичну допомогу та заарештували за звинуваченням у необережному кермуванні.
Директор притулку повідомив, що загиблі — мігранти з Венесуели, вони прибули до притулку приблизно два-три дні тому.
Він заявив, що камери спостереження зафіксували смертоносну аварію. На кадрах видно, як автомобіль їхав дуже швидко, розбився приблизно за 30 футів від місця, де сиділи мігранти, а потім втратив контроль.
Нагадаємо, в Україні хочуть заборонити користуватися деякими транспортними засобами. У Верховній Раді незабаром розглянуть можливість обмежити імпорт неякісних автівок з ЄС та введення штрафних санкцій за користування транспорту, технічні характеристики яких порушують встановлені норми.