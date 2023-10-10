В Киеве столкнулись водители скутера и электросамоката: есть пострадавший

Место ДТП в Киеве. Фото: Патрульная полиция Киева

Сегодня, 10 октября, в Шевченковском районе столицы произошло ДТП, участниками которой стали водители двухколесного транспорта. В результате этого есть пострадавший.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева.

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Как произошла авария

Правоохранители на месте происшествия увидели водителей скутера и электросамоката. По предварительной информации, водители не смогли поделить пешеходный переход, из-за чего столкнулись.

Место ДТП в Киеве. Фото: Патрульная полиция Киева

Кто пострадал

"Известно, что водитель самоката травмировался. Поэтому охранники порядка вызвали скорую и передали пострадавшего медикам", — говорится в сообщении.

Теперь следователи Шевченковского управления полиции будут выяснять все обстоятельства произошедшего.

Отметим, в этом году еще восемь столичных улиц обустроят велодорожками. Выполнение такого плана планируется осуществить до конца года.

Напомним, ранее в Одессе мотоциклист столкнулся с пешеходом, переходившим дорогу на регулируемом пешеходном переходе под запрещенный светофорный сигнал. Оба участника ДТП получили телесные повреждения и были госпитализированы.