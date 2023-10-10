У Києві зіштовхнулися водії скутера та електросамокату: є постраждалий
Сьогодні, 10 жовтня, у Шевченківському районі столиці сталася ДТП, учасниками якої стали керманичі двоколісного транспорту. Внаслідок цього є постраждалий.
Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Києва.
Як сталася аварія
Правоохоронці на місці події побачили водіїв скутера та електросамокату. За попередньою інформацією, керманичі не змогли поділити пішохідний перехід, через що зіштовхнулися.
Хто постраждав
"Відомо, що водій самоката травмувався. Тож охоронці порядку викликали швидку та передали потерпілого медикам", — йдеться у повідомленні.
Тепер слідчі Шевченківського управління поліції з'ясовуватимуть всі обставини події.
Зазначимо, цього року ще вісім столичних вулиць облаштують велодоріжками. Виконання такого плану планується здійснити до кінця року.
Нагадаємо, раніше в Одесі мотоцикліст зіткнувся з пішоходом, який переходив дорогу на регульованому пішохідному переході під заборонений світлофорний сигнал. Обидва учасники ДТП отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.