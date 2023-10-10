У Києві зіштовхнулися водії скутера та електросамокату: є постраждалий

Місце ДТП у Києві. Фото: Патрульна поліція Києва

Сьогодні, 10 жовтня, у Шевченківському районі столиці сталася ДТП, учасниками якої стали керманичі двоколісного транспорту. Внаслідок цього є постраждалий.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Києва.

Читайте також:

Як сталася аварія

Правоохоронці на місці події побачили водіїв скутера та електросамокату. За попередньою інформацією, керманичі не змогли поділити пішохідний перехід, через що зіштовхнулися.

Місце ДТП у Києві. Фото: Патрульна поліція Києва

Хто постраждав

"Відомо, що водій самоката травмувався. Тож охоронці порядку викликали швидку та передали потерпілого медикам", — йдеться у повідомленні.

Тепер слідчі Шевченківського управління поліції з'ясовуватимуть всі обставини події.

Зазначимо, цього року ще вісім столичних вулиць облаштують велодоріжками. Виконання такого плану планується здійснити до кінця року.

Нагадаємо, раніше в Одесі мотоцикліст зіткнувся з пішоходом, який переходив дорогу на регульованому пішохідному переході під заборонений світлофорний сигнал. Обидва учасники ДТП отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.