В Ивано-Франковске водитель переехал собаку и отказался оплачивать лечение животного
У городского озера в Ивано-Франковске легковой автомобиль наехал на собаку. Водитель признал факт ДТП, но отказался оплачивать сделку для животных.
Об этом сообщила общественная организация uanimals.
-
В Китае создали машину для поцелуев: детали
-
Ученые выяснили вероятную причину смерти Бетховена
-
Генсек ООН призвал человечество прекратить "вампирское" потребление воды
-
Медведев отметился очередным псевдоисторическим заявлением об Украине
-
Оккупанты ночью обстреляли Краматорск: есть погибшие и раненые
-
"Хотят этого украинцы или нет": власть существенно повысит три тарифа
-
Почему Фьюри боится Усика: главное боксерское сражение года может не состояться
-
Пропагандисты рф на шоу у скабеевой запутались в фейках о Бахмуте: что рассказывают
-
Что известно по делу пограничника, у которого в авто нашли 700 тыс. долларов: ответ госструктуры
-
Роналду рассказал правду о сборной Португалии и ЧМ-2022
Наезд на собаку
В Ивано-Франковске у городского озера произошло дорожно-транспортное происшествие с участием собаки.
Мужчина на автомобиле переехал животное, много лет жившее у озера, для него специально построили будку.
Херсонские переселенцы, которые после релокации открыли в Ивано-Франковске кафе, стали свидетелями инцидента.
По их словам Volkswagen Touareg переехал собаку, которую звали Кенгуру, и скрылся с места происшествия.
Отказ помочь в лечении
Зооактивисты нашли водителя, наехавшего на собаку.
Тот признал факт ДТП, но отказался оплатить лечение животного, поскольку оно, по его мнению, бездомно.
Собака в результате полученных травм умерла в ветеринарной клинке.
Напомним, недавно в Одессе мужчина переехал собаку и оставил умирать ее. Спасли животное не безразличные одесситы. Ее доставили в ветеринарную клинику, где оказали первую медицинскую помощь. В настоящее время собака нуждается в немедленной операции, впрочем из-за неудовлетворительного состояния здоровья, врачи отсрочили ее. Вместо этого переехавший злоумышленник предложил усыпить животное.
Фото: Instagram uanimals