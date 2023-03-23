В Ивано-Франковске водитель переехал собаку и отказался оплачивать лечение животного

Собака по кличке Кенгуру, которую убил водитель автомобиля

У городского озера в Ивано-Франковске легковой автомобиль наехал на собаку. Водитель признал факт ДТП, но отказался оплачивать сделку для животных.

Об этом сообщила общественная организация uanimals.

Наезд на собаку

В Ивано-Франковске у городского озера произошло дорожно-транспортное происшествие с участием собаки.

Мужчина на автомобиле переехал животное, много лет жившее у озера, для него специально построили будку.

Херсонские переселенцы, которые после релокации открыли в Ивано-Франковске кафе, стали свидетелями инцидента.

По их словам Volkswagen Touareg переехал собаку, которую звали Кенгуру, и скрылся с места происшествия.

Отказ помочь в лечении

Зооактивисты нашли водителя, наехавшего на собаку.

Тот признал факт ДТП, но отказался оплатить лечение животного, поскольку оно, по его мнению, бездомно.

Собака в результате полученных травм умерла в ветеринарной клинке.

Напомним, недавно в Одессе мужчина переехал собаку и оставил умирать ее. Спасли животное не безразличные одесситы. Ее доставили в ветеринарную клинику, где оказали первую медицинскую помощь. В настоящее время собака нуждается в немедленной операции, впрочем из-за неудовлетворительного состояния здоровья, врачи отсрочили ее. Вместо этого переехавший злоумышленник предложил усыпить животное.

Фото: Instagram uanimals