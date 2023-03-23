У Івано-Франківську водій переїхав собаку і відмовився оплачувати лікування тварини
Біля міського озера у Івано-Франківську легковий автомобіль наїхав на собаку. Водій визнав факт ДТП, але відмовився оплачувати операцію для тварини.
Про це повідомила громадська організація uanimals.
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Наїзд на собаку
У Івано-Франківську біля міського озера сталася дорожньо-транспортна пригода за участю собаки.
Чоловік на автомобілі переїхав тварину, яка багато років жила біля озера, для неї спеціально побудували будку.
Херсонські переселенці, які після релокації відкрили у Івано-Франківську кав’ярню, стали свідками інциденту.
За їхніми словами Volkswagen Touareg переїхав собаку, яку звали Кенгуру, і втік з місця автопригоди.
Відмова допомогти у лікуванні
Зооактивісти знайшли водія, який наїхав на собаку.
Той визнав факт ДТП, але відмовився оплатити лікування тварини, оскільки вона, на його думку, бездомна.
Собака внаслідок отриманих травм померла у ветеринарній клінці.
Нагадаємо, нещодавно в Одесі чоловік переїхав собаку і залишив помирати його. Врятували тварину не байдужі одесити. Її доставили до ветеринарної клініки, де надали першу медичну допомогу. Нині собака потребує негайної операції, втім через незадовільний стан здоров’я, лікарі відтермінували її. Натомість зловмисник, який її переїхав, запропонував приспати тварину.
Фото: Instagram uanimals