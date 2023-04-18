Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow ДТП arrow В Британии водитель под кокаином спровоцировал ДТП: в другом автомобиле мама и дочь сгорели заживо arrow

В Британии водитель под кокаином спровоцировал ДТП: в другом автомобиле мама и дочь сгорели заживо

18 апреля 2023 09:08
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Британии водитель под кокаином спровоцировал ДТП: в другом автомобиле мама и дочь сгорели заживо
Люк Фленеган, который во время вождения был под кокаином и смотрел TikTok. Фото: Sky
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В британском графстве Бедфордшир водитель микроавтобуса под кокаином просматривал во время движения TikTok. Врезавшись в легковушку, он убил маму с ребенком, которые сгорели заживо.

Об этом сообщает британское издание Sky.

Читайте также:

Смертельное ДТП в Британии

Возле населенного пункта Ренхолд, расположенного в графстве Бедфордшир, водитель микроавтобуса вызвал ДТП, в котором погибли два человека — ребенок и мама, которая везла его в школу.

Из-за столкновения двух автомобилей, легковушка, в которой находились пострадавшие, загорелась. Мама с ребенком сгорели живьем.

Кокаин и TikTok

Полиция, арестовав виновника ДТП 28-летнего Люка Фленегана, обнаружила, что он находился под действием кокаина. Количество наркотика в крови Флегенана превышало максимально допустимую норму в три раза.

Кроме того, мужчина признал, что во время движения смотрел на телефоне TikTok.

Само ДТП произошло из-за того, что мужчина отвлекся от дороги, потому что на пол его микроавтобуса что-то упало.

Напомним, что в Колумбии произошло необычное ДТП. От столкновения с автомобилем погиб бегемот известного наркобарона Пабло Эскобара.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB