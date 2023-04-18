В Британии водитель под кокаином спровоцировал ДТП: в другом автомобиле мама и дочь сгорели заживо
В британском графстве Бедфордшир водитель микроавтобуса под кокаином просматривал во время движения TikTok. Врезавшись в легковушку, он убил маму с ребенком, которые сгорели заживо.
Об этом сообщает британское издание Sky.
Смертельное ДТП в Британии
Возле населенного пункта Ренхолд, расположенного в графстве Бедфордшир, водитель микроавтобуса вызвал ДТП, в котором погибли два человека — ребенок и мама, которая везла его в школу.
Из-за столкновения двух автомобилей, легковушка, в которой находились пострадавшие, загорелась. Мама с ребенком сгорели живьем.
Кокаин и TikTok
Полиция, арестовав виновника ДТП 28-летнего Люка Фленегана, обнаружила, что он находился под действием кокаина. Количество наркотика в крови Флегенана превышало максимально допустимую норму в три раза.
Кроме того, мужчина признал, что во время движения смотрел на телефоне TikTok.
Само ДТП произошло из-за того, что мужчина отвлекся от дороги, потому что на пол его микроавтобуса что-то упало.
Напомним, что в Колумбии произошло необычное ДТП. От столкновения с автомобилем погиб бегемот известного наркобарона Пабло Эскобара.