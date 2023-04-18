У Британії водій під кокаїном спричинив ДТП: у іншій автівці мама з донькою згоріли заживо

Люк Фленеган, який під час керування автівкою був під кокаїном і дивився TikTok. Фото: Sky

У британському графстві Бедфордшир водій мікроавтобуса під кокаїном переглядав під час руху TikTok. Врізавшись у легковик, він убив маму з дитиною, які згоріли заживо.

Про це повідомляє британське видання Sky.

Читайте також:

Смертельна ДТП в Британії

Біля населеного пункту Ренхолд, що у графстві Бедфордшир, водій мікроавтобуса спричинив ДТП, в якому загинули дві людини — дитина і мама, яка везла її до школи.

Через зіткнення двох автомобілів легковик, у якому перебували постраждалі, загорівся. Мама з дитиною згоріли заживо.

Кокаїн і TikTok

Поліція, заарештувавши винуватця ДТП 28-річного Люка Фленегана, виявила, що той перебував під дією кокаїну. Кількість наркотику в крові Флегенана утричі перевищувала максимально дозволену норму.

Крім того, чоловік визнав, що під час руху дивився на телефоні TikTok.

Сама ДТП сталася через те, що чоловік відволікся від дороги, бо на підлогу його мікроавтобуса щось упало.

Нагадаємо, що в Колумбії сталася незвичайна ДТП. Від зіткнення із автомобілем загинув бегемот відомого наркобарона Пабло Ескобара.