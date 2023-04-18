Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ДТП arrow У Британії водій під кокаїном спричинив ДТП: у іншій автівці мама з донькою згоріли заживо arrow

У Британії водій під кокаїном спричинив ДТП: у іншій автівці мама з донькою згоріли заживо

18 квітня 2023 09:08
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У Британії водій під кокаїном спричинив ДТП: у іншій автівці мама з донькою згоріли заживо
Люк Фленеган, який під час керування автівкою був під кокаїном і дивився TikTok. Фото: Sky
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У британському графстві Бедфордшир водій мікроавтобуса під кокаїном переглядав під час руху TikTok. Врізавшись у легковик, він убив маму з дитиною, які згоріли заживо.

Про це повідомляє британське видання Sky.

Читайте також:

Смертельна ДТП в Британії

Біля населеного пункту Ренхолд, що у графстві Бедфордшир, водій мікроавтобуса спричинив ДТП, в якому загинули дві людини — дитина і мама, яка везла її до школи.

Через зіткнення двох автомобілів легковик, у якому перебували постраждалі, загорівся. Мама з дитиною згоріли заживо.

Кокаїн і TikTok

Поліція, заарештувавши винуватця ДТП 28-річного Люка Фленегана, виявила, що той перебував під дією кокаїну. Кількість наркотику в крові Флегенана утричі перевищувала максимально дозволену норму.

Крім того, чоловік визнав, що під час руху дивився на телефоні TikTok.

Сама ДТП сталася через те, що чоловік відволікся від дороги, бо на підлогу його мікроавтобуса щось упало.

Нагадаємо, що в Колумбії сталася незвичайна ДТП. Від зіткнення із автомобілем загинув бегемот відомого наркобарона Пабло Ескобара.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB