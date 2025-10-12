Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow ДТП arrow Три делегата Катара погибли в ДТП перед саммитом по Газе, — СМИ arrow

Три делегата Катара погибли в ДТП перед саммитом по Газе, — СМИ

12 октября 2025 07:01
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
ДТП в Египте накануне саммита по Газе - три делегата Катара погибли
ДТП между двумя авто. Иллюстративное фото: полиция Киева
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В субботу, 11 октября, три члена делегации Катара погибли, и еще двое получили ранения в результате автокатастрофы в египетском Шарм-эль-Шейхе. ДТП произошло в городе, где завтра высокопоставленные должностные лица примут участие в саммите мира по прекращению огня в Секторе Газа.

Об этом сообщает Shafag News. 

Реклама
Читайте также:

Что известно о ДТП и предстоящем саммите

СМИ, сославшись на источники в службах безопасности, сообщили, что авария произошла, когда делегаты ехали из своей резиденции к месту официальной встречи. По пути их автомобиль столкнулся с другой машиной.

В результате столкновения три делегата погибли, двое получили травмы. В то же время официального подтверждения пока не поступало.

Напомним, недавно стало известно, что 13 октября в Шарм-эль-Шейхе состоится международный саммит под председательством президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси и президента США Дональда Трампа. Мероприятие будет посвящено окончательному прекращению огня в Газе и стабилизации ситуации.

Также мы писали, что Госдепартамент США пригласил на саммит более 20 стран. При этом известно, что Израиль и ХАМАС не будут принимать участия.

ДТП смерть авария делегация Египет Катар
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Рынок сельхозземли 2025 — доверие или нестабильность

Рынок сельхозземли 2025 — доверие или нестабильность

Дарья Щербакова Юрист компании «ВОЛХВ»

07:39 Эстония призывает усилить давление на Китай из-за поддержки РФ

07:30 Снятие с розыска после уплаты штрафа — что говорит адвокат

07:25 Новые проверки пенсионеров — кто может потерять часть выплат

07:01 Три делегата Катара погибли в ДТП перед саммитом по Газе, — СМИ

Очень страшно — победители Евровидения Nemo о ночной атаке - 80x80

Очень страшно — победители Евровидения Nemo о ночной атаке

06:35 Цена за дефект — почему обычную копейку продавали за 19 000 грн

06:32 Почему правило "20-80" зарядки смартфона больше не актуально

06:30 Соя в Украине дешевеет — как снизились цены в октябре

06:30 Продление отсрочки для ухода — надо ли идти в ТЦК

06:25 Не обойдется без осадков — какая погода будет в Украине сегодня

Рынок сельхозземли 2025 — доверие или нестабильность

Рынок сельхозземли 2025 — доверие или нестабильность

Дарья Щербакова Юрист компании «ВОЛХВ»

07:39 Эстония призывает усилить давление на Китай из-за поддержки РФ

07:30 Снятие с розыска после уплаты штрафа — что говорит адвокат

07:25 Новые проверки пенсионеров — кто может потерять часть выплат

07:01 Три делегата Катара погибли в ДТП перед саммитом по Газе, — СМИ

Очень страшно — победители Евровидения Nemo о ночной атаке - 80x80

Очень страшно — победители Евровидения Nemo о ночной атаке

06:35 Цена за дефект — почему обычную копейку продавали за 19 000 грн

06:32 Почему правило "20-80" зарядки смартфона больше не актуально

06:30 Соя в Украине дешевеет — как снизились цены в октябре

06:30 Продление отсрочки для ухода — надо ли идти в ТЦК

06:25 Не обойдется без осадков — какая погода будет в Украине сегодня

18:52 Военная администрация в Одессе — что об этом думают горожане

9 октября

18:51 Ситуация на одесских рынках в октябре — что подорожало на Привозе

8 октября

22:33 Компенсации после потопа в Одессе — как получить выплаты

7 октября

18:32 Одесса под водой — можно ли было избежать затопления города

6 октября

21:27 Одесса будущего — как спасти архитектурную ценность города

5 октября

06:33 Зарплата учителей — какой она должна быть по мнению одесситов

4 октября

06:33 Второй шанс на жизнь — как одесские волонтеры спасают животных

2 октября

19:47 Цены на одесских рынках в октябре — что стало дороже

1 октября

19:47 День защитника — какие вызовы стоят перед украинской армией

06:33 День защитников Украины — что одесситы желают героям

Text

21:00 Энергетика после атак РФ и изменения — интервью с Гетманцевым

Text

17:55 Украина получила от Британии сотни ракет — эфир Вечір.LIVE

Text

13:21 Последствия массированного обстрела энергетики — эфир День.LIVE

Text

08:00 Киев без света и водоснабжения из-за взрывов — эфир Ранок.LIVE

9 октября
Text

17:57 В ЕС призвали сбивать самолеты и дроны России — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:20 Пенсия по инвалидности III группы — сума выплат с октября

3 октября 2025

01:00 Когда квасить капусту в октябре 2025 — дни по лунному календарю

6 октября 2025

20:40 Какие новые требования для зимних шин 2025-2026

2 октября 2025

08:50 Субсидии на зиму — от клиентов требуют важную справку

5 октября 2025

13:40 Можно ли забирать на дрова лежащие возле дороги деревья и ветки

00:30 Годен к службе в ТЦК — могут ли отправить на фронт

15:16 Садовый сделал важное заявление относительно дальнейших атак РФ

4 октября 2025

10:12 Прожиточный минимум и пенсия — Гетманцев озвучил сумму на 2026

29 сентября 2025

12:10 Мобильная связь для украинцев 60+ — какой тариф выбрать в октябре

2 октября 2025

12:04 Салат из свеклы, который заменит даже ужин — простой рецепт

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации