ДТП в Египте накануне саммита по Газе - три делегата Катара погибли

ДТП между двумя авто. Иллюстративное фото: полиция Киева

В субботу, 11 октября, три члена делегации Катара погибли, и еще двое получили ранения в результате автокатастрофы в египетском Шарм-эль-Шейхе. ДТП произошло в городе, где завтра высокопоставленные должностные лица примут участие в саммите мира по прекращению огня в Секторе Газа.

Об этом сообщает Shafag News.

Что известно о ДТП и предстоящем саммите

СМИ, сославшись на источники в службах безопасности, сообщили, что авария произошла, когда делегаты ехали из своей резиденции к месту официальной встречи. По пути их автомобиль столкнулся с другой машиной.

В результате столкновения три делегата погибли, двое получили травмы. В то же время официального подтверждения пока не поступало.

Напомним, недавно стало известно, что 13 октября в Шарм-эль-Шейхе состоится международный саммит под председательством президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси и президента США Дональда Трампа. Мероприятие будет посвящено окончательному прекращению огня в Газе и стабилизации ситуации.

Также мы писали, что Госдепартамент США пригласил на саммит более 20 стран. При этом известно, что Израиль и ХАМАС не будут принимать участия.