Україна
Три делегати Катару загинули в ДТП перед самітом щодо Гази, — ЗМІ

Три делегати Катару загинули в ДТП перед самітом щодо Гази, — ЗМІ

12 жовтня 2025 07:01
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
ДТП в Єгипті напередодні саміту щодо Гази - три делегати Катару загинули
ДТП між двома авто. Ілюстративне фото: поліція Києва
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У суботу, 11 жовтня, три члени делегації Катару загинули, ще двоє дістали поранення внаслідок автокатастрофи в єгипетському Шарм-ель-Шейху. ДТП сталася в місті, де завтра високопосадовці візьмуть участь у саміті миру щодо припинення вогню в Секторі Гази.

Про це повідомляє Shafag News.

Що відомо про ДТП і майбутній саміт

ЗМІ, пославшись на джерела в службах безпеки, повідомили, що аварія сталася, коли делегати їхали зі своєї резиденції до місця офіційної зустрічі. Дорогою їхній автомобіль зіткнувся з іншою машиною.

Унаслідок зіткнення троє делегатів загинули, двоє дістали травми. Водночас офіційного підтвердження поки що не надходило.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що 13 жовтня в Шарм-ель-Шейху відбудеться міжнародний саміт під головуванням президента Єгипту Абдель Фаттаха ас-Сісі та президента США Дональда Трампа. Захід буде присвячено остаточному припиненню вогню в Газі та стабілізації ситуації.

Також ми писали, що Держдепартамент США запросив на саміт понад 20 країн. Водночас відомо, що Ізраїль і ХАМАС не братимуть участі.

ДТП смерть аварія делегація Єгипет Катар
