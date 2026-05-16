Трагическое ДТП в Днепре: водитель врезался в остановку, один человек погиб

Последствия ДТП в Днепре. Фото: facebook.com/PoliceDniproRegion

В Днепре в пятницу, 15 мая, произошло смертельное ДТП. Из-за выезда одного автомобиля на встречную полосу произошло столкновение с другим авто, которое из-за аварии врезалось в остановку общественного транспорта.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт полиции Днепропетровской области.

Что известно о ДТП в Днепре

По данным правоохранителей, дорожно-транспортное происшествие произошло около 19:30 на улице Калиновой.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля "ЗАЗ Славута" выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем "Ягуар", который предварительно двигался с превышением скоростного режима. После удара автомобиль "Ягуар" выехал за пределы проезжей части, и допустил наезд на остановку общественного транспорта и двух пешеходов", — говорится в сообщении.

В результате аварии одна из пешеходов — женщина — погибла на месте событий. Еще один пешеход и два водителя получили телесные повреждения. После аварии их госпитализировали в медучреждение.

По предварительным данным, оба водителя были трезвы.

"Сейчас устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)", — сказано в публикации.

Авто, попавшее в ДТП в Днепре. Фото: facebook.com/PoliceDniproRegion

Как сообщает Новини.LIVE, 9 мая тоже произошло серьезное ДТП с участием трех авто, но в селе Лиманка Одесского района. В результате инцидента были погибшие и раненые.

Также мы писали, что 12 мая в Ирпене Киевской области водитель грузовика наехал на 8-летнюю девочку. К сожалению, медики не смогли спасти ребенка.