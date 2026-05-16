Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ДТП Трагическое ДТП в Днепре: водитель врезался в остановку, один человек погиб

Трагическое ДТП в Днепре: водитель врезался в остановку, один человек погиб

Ua ru
Дата публикации 16 мая 2026 02:15
Трагическое ДТП в Днепре: водитель врезался в остановку, один человек погиб
Последствия ДТП в Днепре. Фото: facebook.com/PoliceDniproRegion
Ключевые моменты Что известно о ДТП в Днепре

В Днепре в пятницу, 15 мая, произошло смертельное ДТП. Из-за выезда одного автомобиля на встречную полосу произошло столкновение с другим авто, которое из-за аварии врезалось в остановку общественного транспорта.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт полиции Днепропетровской области.

Что известно о ДТП в Днепре

По данным правоохранителей, дорожно-транспортное происшествие произошло около 19:30 на улице Калиновой.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля "ЗАЗ Славута" выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем "Ягуар", который предварительно двигался с превышением скоростного режима. После удара автомобиль "Ягуар" выехал за пределы проезжей части, и допустил наезд на остановку общественного транспорта и двух пешеходов", — говорится в сообщении.

В результате аварии одна из пешеходов — женщина — погибла на месте событий. Еще один пешеход и два водителя получили телесные повреждения. После аварии их госпитализировали в медучреждение.

Читайте также:

По предварительным данным, оба водителя были трезвы.

"Сейчас устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)", — сказано в публикации.

ДТП у Дніпрі 15 травня - водій наїхав на зупинку з людьми
Авто, попавшее в ДТП в Днепре. Фото: facebook.com/PoliceDniproRegion

Как сообщает Новини.LIVE, 9 мая тоже произошло серьезное ДТП с участием трех авто, но в селе Лиманка Одесского района. В результате инцидента были погибшие и раненые.

Также мы писали, что 12 мая в Ирпене Киевской области водитель грузовика наехал на 8-летнюю девочку. К сожалению, медики не смогли спасти ребенка.

ДТП Днепр погибшие
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации