Трагічна ДТП у Дніпрі: водій врізався в зупинку, одна людина загинула
У Дніпрі у п'ятницю, 15 травня, сталася смертельна ДТП. Через виїзд одного автомобіля на зустрічну смугу сталося зіткнення з іншим авто, яке через аварію врізалося у зупинку громадського транспорту.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт поліції Дніпропетровської області.
Що відомо про ДТП у Дніпрі
За даними правоохоронців, дорожньо-транспортна пригода сталася близько 19:30 на вулиці Калиновій.
"Попередньо встановлено, що водій автомобіля "ЗАЗ Славута" виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з автомобілем "Ягуар", який попередньо, рухався з перевищенням швидкісного режиму. Після удару автомобіль "Ягуар" виїхав за межі проїзної частини, та допустив наїзд на зупинку громадського транспорту та двох пішоходів", — йдеться у повідомленні.
Внаслідок аварії одна з пішоходів — жінка — загинула на місці подій. Ще один пішохід та два водії отримали тілесні ушкодженням. Після аварії їх госпіталізували до медзакладу.
За попередніми даними, обидва водії були тверезі.
"Наразі встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами)", — сказано у публікації.
