Головна ДТП Трагічна ДТП у Дніпрі: водій врізався в зупинку, одна людина загинула

Трагічна ДТП у Дніпрі: водій врізався в зупинку, одна людина загинула

Дата публікації: 16 травня 2026 02:15
Наслідки ДТП у Дніпрі. Фото: facebook.com/PoliceDniproRegion
Ключові моменти Що відомо про ДТП у Дніпрі

У Дніпрі у п'ятницю, 15 травня, сталася смертельна ДТП. Через виїзд одного автомобіля на зустрічну смугу сталося зіткнення з іншим авто, яке через аварію врізалося у зупинку громадського транспорту.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт поліції Дніпропетровської області.

Що відомо про ДТП у Дніпрі

За даними правоохоронців, дорожньо-транспортна пригода сталася близько 19:30 на вулиці Калиновій.

"Попередньо встановлено, що водій автомобіля "ЗАЗ Славута" виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з автомобілем "Ягуар", який попередньо, рухався з перевищенням швидкісного режиму. Після удару автомобіль "Ягуар" виїхав за межі проїзної частини, та допустив наїзд на зупинку громадського транспорту та двох пішоходів", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок аварії одна з пішоходів — жінка — загинула на місці подій. Ще один пішохід та два водії отримали тілесні ушкодженням. Після аварії їх госпіталізували до медзакладу.

Читайте також:
За попередніми даними, обидва водії були тверезі.

"Наразі встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами)", — сказано у публікації.

ДТП у Дніпрі 15 травня - водій наїхав на зупинку з людьми
Авто, що потрапило в ДТП у Дніпрі. Фото: facebook.com/PoliceDniproRegion

Як повідомляє Новини.LIVE, 9 травня теж сталася серйозна ДТП за участю трьох авто, але в селі Лиманка Одеського району. Внаслідок інциденту були загиблі та поранені.

Також ми писали, що 12 травня в Ірпені Київської області водій вантажівки наїхав на 8-річну дівчинку. Нажаль, медики не змогли врятувати дитину.

ДТП Дніпро загиблі
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
