Дело судьи Тандыра, который на блокпоста в Киеве сбил нацгвардейца, показали видео первых минут после ДТП

Иномарка, за рулем которой был судья Тандыр. Фото архивное: ДБР

Во время заседания в Киеве Высшего совета правосудия (ВСП) по делу судьи Алексея Тандыра, который в мае 2023 года сбил насмерть нацгвардейца на блок-посту, показали видео с места жуткого ДТП.

Об этом в среду, 10 апреля, сообщил Центр противодействия коррупции.

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Видео — из нагрудной камеры полицейской, которая стала свидетелем ДТП

Продолжительность видео — около 2 мин. На нем видно, что Тандыр был за рулем иномарки, хотя позже врал, что сидел в пассажирском кресле.

Во время заседания ВРП продемонстрировали видео с места ДТП, совершенное судьей Тандыром.



Вот первые 2 минуты видео с нагрудной полицейской камеры, которая находилась на блокпосту в момент смертельного ДТП: pic.twitter.com/9aVVO9EOIL - ЦПК | Центр противодействия коррупции (@zer0corruption_) April 10, 2024

В первые минуты после ДТП судья говорит: "Как я мог его сбить?"

Напомним, смертельная авария произошла 26 мая 2023 года. Судья Алексей Тандыр находится в следственном изоляторе, при этом с должности его не уволили, он получает зарплату в Макаровском районном суде Киевской области.

5 апреля мы писали, что судья Тандыр, сбивший нацгвардейца, хочет мобилизоваться.

Напомним, 12 декабря 2023 года арестованный судья Алексей Тандыр переписал на бывшую жену Людмилу имущество, а затем расстался с ней. Речь идет о квартире в Святошинском районе Киева площадью 68,8 кв. м и паркоместо.