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Справа судді, який збив на смерть нацгвардійця — у мережі показали перші хвилини після ДТП

11 квітня 2024 02:36
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Справа судді Тандира, який на блокпосту у Києві збив нацгвардійця, показли відео перших хвилин після ДТП
Іномарка, за кермом якої був суддя Тандир. Фото архівне: ДБР
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Під час засідання у Києві Вищої ради правосуддя (ВРП) у справі судді Олексія Тандира, який у травні 2023 року збив на смерть нацгвардійця на блокпосту,  показали відео з місця моторошної ДТП. 

Про це у середу, 10 квітня, повідомив Центр протидії корупції.

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Тривалість відео — близько 2 хв. На ньому видно, що Тандир був за кермом іномарки, хоча пізніше брехав, що сидів у пасажирському кріслі. 

У перші хвилини після ДТП  п'яний суддя каже: "Як я міг його збити?"

Нагадаємо, смертельна аварія сталася 26 травня 2023 року. Суддя Олексій Тандир  перебуває у слідчому ізоляторі, при цьому з посади його не звільнили, він отримує зарплатню в Макарівському районному суді Київської області. 

5 квітня ми писали, що суддя Тандир, який п'яним збив нацгвардійця, хоче мобілізуватися.

Нагадаємо, 12 грудня 2023 року заарештований суддя Олексій Тандир переписав на колишню дружину Людмилу майно, а потім розлучився з нею. Йдеться про квартиру у Святошинському районі Києва площею 68,8 кв. м і паркомісце.

ДТП
Київ
правосуддя
аварія
Тандир

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