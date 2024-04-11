Справа судді Тандира, який на блокпосту у Києві збив нацгвардійця, показли відео перших хвилин після ДТП

Іномарка, за кермом якої був суддя Тандир. Фото архівне: ДБР

Під час засідання у Києві Вищої ради правосуддя (ВРП) у справі судді Олексія Тандира, який у травні 2023 року збив на смерть нацгвардійця на блокпосту, показали відео з місця моторошної ДТП.

Про це у середу, 10 квітня, повідомив Центр протидії корупції.

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Відео — з нагрудної камери поліцейської, яка стала свідком ДТП

Тривалість відео — близько 2 хв. На ньому видно, що Тандир був за кермом іномарки, хоча пізніше брехав, що сидів у пасажирському кріслі.

Під час засідання ВРП продемонстрували відео з місця ДТП, скоєного суддею Тандиром.



Ось перші 2 хвилини відео з нагрудної камери поліцейської, яка перебувала на блокпосту в момент смертельного ДТП: pic.twitter.com/9aVVO9EOIL — ЦПК | Центр протидії корупції (@zer0corruption_) April 10, 2024

У перші хвилини після ДТП п'яний суддя каже: "Як я міг його збити?"

Нагадаємо, смертельна аварія сталася 26 травня 2023 року. Суддя Олексій Тандир перебуває у слідчому ізоляторі, при цьому з посади його не звільнили, він отримує зарплатню в Макарівському районному суді Київської області.

5 квітня ми писали, що суддя Тандир, який п'яним збив нацгвардійця, хоче мобілізуватися.

Нагадаємо, 12 грудня 2023 року заарештований суддя Олексій Тандир переписав на колишню дружину Людмилу майно, а потім розлучився з нею. Йдеться про квартиру у Святошинському районі Києва площею 68,8 кв. м і паркомісце.