Оккупанты в Севастополе устроили два смертельных ДТП за день
Российские оккупационные войска за сутки стали виновниками двух дорожно-транспортных происшествий в Севастополе. В результате этих аварий погибли люди.
Об этом сообщили региональные паблики в соцсетях и мессенджерах.
Массовое ДТП в Севастополе
Российские оккупанты устроили массовое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Грузовик и боевая машина пехоты оккупационного контингента раздавили восемь легковых автомобилей и автобус.
Кроме того, военная техника переехала мужчину на самокате, убив его.
Оккупационные "власти" Севастополя заявили, что причиной якобы стал отказ тормозов.
Еще одна авария
В тот же день в Севастополе на одном из шоссе бронетранспортер российских войск наехал на легковой автомобиль.
БТР оккупационного контингента раздавил легковушку и, не остановившись, поехал дальше.
Напомним, 4 июля в Севастополе произошел мощный взрыв.