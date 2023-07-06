Оккупанты в Севастополе устроили два смертельных ДТП за день

Последствия одного из ДТП в Севастополе. Фото из соцсетей

Российские оккупационные войска за сутки стали виновниками двух дорожно-транспортных происшествий в Севастополе. В результате этих аварий погибли люди.

Об этом сообщили региональные паблики в соцсетях и мессенджерах.

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Массовое ДТП в Севастополе

Российские оккупанты устроили массовое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Грузовик и боевая машина пехоты оккупационного контингента раздавили восемь легковых автомобилей и автобус.

Кроме того, военная техника переехала мужчину на самокате, убив его.

Оккупационные "власти" Севастополя заявили, что причиной якобы стал отказ тормозов.

Еще одна авария

В тот же день в Севастополе на одном из шоссе бронетранспортер российских войск наехал на легковой автомобиль.

БТР оккупационного контингента раздавил легковушку и, не остановившись, поехал дальше.

Напомним, 4 июля в Севастополе произошел мощный взрыв.