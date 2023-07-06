Окупанти у Севастополі влаштували дві смертельні ДТП за день
Російські окупаційні війська за одну добу стали винуватцями двох дорожньо-транспортних пригод у Севастополі. У результаті цих аварій загинули люди.
Про це повідомили регіональні пабліки в соцмережах та месенджерах.
Масова ДТП у Севастополі
Російські окупанти влаштували масову дорожньо-транспортну пригоду зі смертельним підсумком.
Вантажівка та бойова машина піхоти окупаційного контингенту розчавили вісім легкових автомобілів і автобус.
Крім того, військова техніка переїхала чоловіка на самокаті, убивши його.
Окупаційна "влада" Севастополя заявила, що причиною нібито стала відмова гальм.
Ще одна аварія
Того ж дня у Севастополі на одному із шосе бронетранспортер російських військ наїхав на легковий автомобіль.
БТР окупаційного контингенту розчавив легковик і, не зупинившись, поїхав далі.
Нагадаємо, 4 липня у Севастополі стався потужний вибух.