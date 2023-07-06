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Окупанти у Севастополі влаштували дві смертельні ДТП за день

6 липня 2023 12:15
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Окупанти у Севастополі влаштували дві смертельні ДТП за день
Наслідки однієї із ДТП у Севастополі. Фото із соцмереж
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські окупаційні війська за одну добу стали винуватцями двох дорожньо-транспортних пригод у Севастополі. У результаті цих аварій загинули люди.

Про це повідомили регіональні пабліки в соцмережах та месенджерах.

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Масова ДТП у Севастополі

Російські окупанти влаштували масову дорожньо-транспортну пригоду зі смертельним підсумком.

Вантажівка та бойова машина піхоти окупаційного контингенту розчавили вісім легкових автомобілів і автобус.

Крім того, військова техніка переїхала чоловіка на самокаті, убивши його.

Окупаційна "влада" Севастополя заявила, що причиною нібито стала відмова гальм.

Ще одна аварія

Того ж дня у Севастополі на одному із шосе бронетранспортер російських військ наїхав на легковий автомобіль.

БТР окупаційного контингенту розчавив легковик і, не зупинившись, поїхав далі.

Нагадаємо, 4 липня у Севастополі стався потужний вибух.

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