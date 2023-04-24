В Винницкой области произошло ужасное ДТП: ГСЧС рассказывает, есть ли пострадавшие

ДТП в Винницкой области. Фото: facebook.com/ГСЧС

В Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибла женщина и есть пострадавшие.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины в Facebook.

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Детали трагедии

"23 апреля в 12:14 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что за пределами с. Вапнярка Томашпольской территориальной общины Тульчинского района произошло ДТП. В результате которой в салоне авто заблокировало водителя, который на момент прибытия подразделения чрезвычайников был без признаков жизни. Еще пять пассажиров травмировались, среди которых двое детей в возрасте 10-ти и 3-х лет", — говорится в сообщении.

Спасатели деблокировали тело 52-летней женщины из салона. Двое взрослых и один ребенок доставлены в больницу, еще двое не нуждались в госпитализации.

Напомним, что в случае ДТП украинцы могут составить протокол самостоятельно, не обращаясь в полицию. Для этого нужно оформить европротокол о ДТП — специальном документе для страховой компании.