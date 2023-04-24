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На Вінниччині сталася жахлива ДТП: ДСНС розповідає, чи є постраждалі

24 квітня 2023 04:25
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
На Вінниччині сталася жахлива ДТП: ДСНС розповідає, чи є постраждалі
ДТП на Вінниччині. Фото: facebook.com/ДСНС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

На Вінниччині сталася дорожньо-транспортна пригода. В наслідок аварії загинула жінка та є постраждалі.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій України в Facebook.

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Деталі трагедії

"23 квітня о 12:14 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що за межами с. Вапнярка Томашпільської територіальної громади Тульчинського району сталася ДТП. В результаті якої, в салоні авто заблокувало водійку, яка на момент прибуття підрозділу надзвичайників була без ознак життя. Ще п’ятеро пасажирів травмувалися, серед яких двоє дітей віком 10-ти та 3-х років", — йдеться в повідомленні.

Рятувальники деблокували тіло 52-річної жінки з салону. Двох дорослих та одну дитину доправили до лікарні, ще двоє не потребували госпіталізації.

 

Нагадаємо, що в разі ДТП українці можуть скласти протокол самостійно, не звертаючись до поліції. Для цього потрібно оформити європротокол про ДТП — спеціальний документ для страхової компанії.

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