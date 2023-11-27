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На Полтавщине из-за сильного снегопада случился ряд ДТП

27 ноября 2023 19:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На Полтавщине из-за сильного снегопада случился ряд ДТП
ДТП из-за непогоды в Полтавской области. Фото: Патрульная полиция
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Полтавской области из-за снегопадов и метелей на дорогах произошло несколько дорожно-транспортных происшествий. Полиция прибыла на места инцидентов и помогла отбуксировать автомобили из проезжей части.

Об этом сообщает Полиция Полтавщины.

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ДТП из-за непогоды в Полтавской области

Так, на автодороге Киев — Харьков — Довжанский, недалеко от города Лубны в снежных заносах застрял и сломался автомобиль Ford. Правоохранители помогли извлечь автомобиль и отбуксировали его на ближайшую станцию технического обслуживания.

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Сломанный автомобиль из-за снегопада. Фото: Патрульная полиция

Кроме того, в Полтаве, на улице Олеся Гончара, полицейские прибыли по вызову ДТП, где обошлось без пострадавших.

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Патрульный помогает толкать автомобиль. Фото: Патрульная полиция

После оформления всех необходимых административных материалов, инспекторы помогли водителю автомобиля оттолкнуть его с проезжей части на обочину, потому что на морозе разрядился аккумулятор.

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Скриншот поста Полиции

Напомним, что в Украине бурлит ненастье, в результате которого в некоторых регионах исчезло электро- и теплоснабжение. Кроме того, на дорогах фиксируют несметное количество аварий. К ликвидации последствий непогоды МВД привлекло около 6 тыс. работников.

Кроме того, в Одесской области спасатели до сих пор продолжают устранять последствия бурлившей вчера 26 ноября непогоды. Сейчас в снежной ловушке находятся десятки автомобилей.

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