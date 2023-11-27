На Полтавщині через сильний снігопад трапилась низка ДТП

ДТП через негоду на Полтавщині. Фото: Патрульна поліція

У Полтавській області через снігопади та заметіль на дорогах сталися кілька дорожньо-транспортних пригод. Поліція прибула на місця інцидентів та допомогла відбуксирувати автомобілі з проїжджої частини.

Про це повідомляє Поліція Полтавщини.

Читайте також:

ДТП через негоду на Полтавщині

Так, на автодорозі Київ — Харків — Довжанський, неподалік міста Лубни в снігових заметах застряг та зламався автомобіль Ford. Правоохоронці допомогли витягти автомобіль та відбуксирували його на найближчу станцію технічного обслуговування.

Зламаний автомобіль через снігопад. Фото: Патрульна поліція

Крім того, у Полтаві, на вулиці Олеся Гончара, поліціянти прибули на виклик ДТП, де обійшлося без потерпілих.

Патрульний допомагає штовхати автомобіль. Фото: Патрульна поліція

Після оформлення всіх необхідних адміністративних матеріалів, інспектори допомогли водієві автівки відштовхати її з проїжджої частини на узбіччя, бо на морозі розрядився акумулятор.

Скриншот допису Поліції

Нагадаємо, що в Україні вирує негода, внаслідок якої в деяких регіонах зникло електро- водо- та теплопостачання. Крім того, на дорогах фіксують незліченну кількість аварій. До ліквідації наслідків негоди МВС залучило близько 6 тис. працівників.

Крім того, на Одещині рятувальники досі продовжують усувати наслідки негоди, яка вирувала вчора, 26 листопада. Наразі у сніговій пастці перебувають десятки автівок.