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На Полтавщині через сильний снігопад трапилась низка ДТП

27 листопада 2023 19:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Полтавщині через сильний снігопад трапилась низка ДТП
ДТП через негоду на Полтавщині. Фото: Патрульна поліція
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Полтавській області через снігопади та заметіль на дорогах сталися кілька дорожньо-транспортних пригод. Поліція прибула на місця інцидентів та допомогла відбуксирувати автомобілі з проїжджої частини.

Про це повідомляє Поліція Полтавщини.

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ДТП через негоду на Полтавщині

Так, на автодорозі Київ — Харків — Довжанський, неподалік міста Лубни в снігових заметах застряг та зламався автомобіль Ford. Правоохоронці допомогли витягти автомобіль та відбуксирували його на найближчу станцію технічного обслуговування.

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Зламаний автомобіль через снігопад. Фото: Патрульна поліція

Крім того, у Полтаві, на вулиці Олеся Гончара, поліціянти прибули на виклик ДТП, де обійшлося без потерпілих.

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Патрульний допомагає штовхати автомобіль. Фото: Патрульна поліція

Після оформлення всіх необхідних адміністративних матеріалів, інспектори допомогли водієві автівки відштовхати її з проїжджої частини на узбіччя, бо на морозі розрядився акумулятор. 

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Скриншот допису Поліції

Нагадаємо, що в Україні вирує негода, внаслідок якої в деяких регіонах зникло електро- водо- та теплопостачання. Крім того, на дорогах фіксують незліченну кількість аварій. До ліквідації наслідків негоди МВС залучило близько 6 тис. працівників

Крім того, на Одещині рятувальники досі продовжують усувати наслідки негоди, яка вирувала вчора, 26 листопада. Наразі у сніговій пастці перебувають десятки автівок.

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